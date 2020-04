Vidéken már nem megoldás az éttermeknek a házhoz szállítás

A vidéki vendéglátósok, éttermek is rendkívül nehéz helyzetben vannak, ráadásul náluk az elviteles fogyasztás és a házhoz szállítás még csak részmegoldásként sem működik, legfeljebb nagyon kevés helyen.

Még a Balatonnál is olyan elenyésző bevételt hoz, ami az önköltséget sem fedezi – érzékeltette a Világgazdaságnak a helyzetet Csapody Balázs, a balatonszemesi Kistücsök étterem tulajdonosa, a Pannon Gasztronó­miai Akadémia elnöke. A szakember elmondta, hogy meglátása szerint a vendéglátásban foglalkoztatottak 40 százalékától már megváltak a munkaadók.

Elsősorban azok a vállalkozók éltek az elbocsátással, akik pénzügyi befektetőként jelentek meg az ágazatban. Csapody Balázs szerint a többség felelős munkaadóként, utolsó tartalékait is feláldozva igyekszik majd megtartani az alapcsapatot, hogy az újrakezdésig minél kisebb veszteséggel át tudja menteni a legértékesebb alkalmazottakat. A Kistücsök esetében 35 munkavállalót kell alkalmazásban tartani csökkentett munkaidőben, a megélhetésüket biztosító, csökkentett fizetésért. A Balaton-parti vendéglátó vállalkozások számára épp most ért volna véget a holtszezon, amelyet a főszezon bevételéből szoktak finanszírozni. Ha az előszezon elmarad, és a főszezon is csúszik, az további begyűrűző hatásokkal jár.

Ilyen szintű bevételkiesésre senki sem volt felkészülve, két-három hónap múlva teljesen összeroppanhat a szektor

– vélekedett. Úgy értékelt, hogy az egyes helyeken most még működő étel-házhozszállítás sem lehet hosszú távon megoldás, mert az emberek elkezdik a költségeiket mérsékelni, racionalizálni, emiatt a megrendelések idővel csökkenni fognak. Főképp, ha a jövedelmeket is visszavágják, és tömegek lesznek munka nélkül. A belső piac élénkítése lehet a kiút. Amint a járványügyi korlátozásokat feloldják, elsőként a belföldi turizmus kaphat lábra, és a vendéglátás is leginkább hazai alapanyagokhoz nyúl majd. A helyi termelők regionális és szezonális termékeinek felhasználásában a csúcsgasztronómia képviselői már a koronavírus-krízis előtt is jó példát mutattak.

