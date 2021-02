Beindult a számháború a játékkonzoloknál

Bő másfél hónap alatt 4,5 millió PlayStation 5-öt adott el a Sony, a Microsoft Xbox Series X és S pedig 2,8 milliós forgalmat hozott össze, ami nagyjából megfelel az előző generációk rajtjának.

Majdnem napra pontosan hét évet kellett várniuk a videojátékok szerelmesei­nek a két nagy gyártó, a Sony és a Microsoft új játékkonzol-generációjának érkezésére, és a felfokozott érdeklődés miatt jól is fogytak a termékek. Az Ampere Analysis elemzése viszont arra mutatott rá, hogy bár az előzetes várakozásoknak megfelelő volt a forgalom, lényegében csak az előző modellek eredményeit sikerült megismételni.

A PlayStation 4 és az Xbox One 2013 novemberében érkezett a piac­ra, és az előbbiből 4,2 milliót, az utóbbiból pedig 2,9 milliót adtak el a debütálást követő pár hónapban.

A PlayStation legújabb verzió­ja tavaly novemberben került a boltokba, és a Sony saját közlése szerint december végéig 4,5 milliót adtak el belőle. Ez valamivel jobb teljesítménynek számít, mint az elődé, ám a PS4 kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az otthoni piacon, vagyis Japánban csak 2014 első negyedévében kezdték forgalmazni, azaz egy jelentős értékesítési lehetőség kimaradt az indulásakor. A Microsoft Xbox Series X és Series S konzolok összesen 2,8 milliós forgalmat tudtak felmutatni az Ampere Analysis elemzése szerint.

Az biztos, hogy a tavaly novemberben bevezetett új konzolgeneráció valamennyi képviselője iránt hatalmas volt az érdeklődés, a fizikai boltokban szinte csak percekig tartottak ki a készletek, és természetesen online is elkapkodták őket.

Ráadásul a készlethiány várhatóan nem szűnik meg a közeljövőben. A Bloomberg február elején számolt be arról, hogy hasonlóan több más szektorhoz, a játékiparban is gondokat okoz a csiphiány. A hírügynökség információi szerint az egyik nagy beszállítónál, az AMD-nél úgy látják, hogy a helyzet nem javul a következő hónapokban, és akár az év végéig elhúzódhat a probléma, ugyanakkor az idei ünnepi szezonra valószínűleg már nagyobb készletek állnak rendelkezésre.

Egy másik kutatócég, az Omdia előrejelzést is adott arra vonatkozóan, hogyan alakulhat a legújabb játékkonzolok forgalma. A társaság számításai szerint PlayStation 5-ből 2021-ben 17,8 milliót értékesíthetnek, míg az új generációs Xboxokból 12,1 millió kelhet el.

Középtávon is marad a Sony jelentős előnye, az Omdia prognózisa szerint 2024-ben 63,9 millió PlayStation 5-öt adhatnak el, míg Xbox Series X-ből és S-ből 41,8 milliót vesznek majd a fogyasztók.

Érdemes megjegyezni, hogy önmagában az értékesített konzolok mennyisége nem feltétlenül adja vissza, hogy mekkora szerepet játszik egy gyártó a videojátékok piacán. A Microsoftnál ugyanis érezhetően egyre nagyobb energiát fordítanak a teljes ökoszisztéma erősítésére. A The Verge technológiai portál a héten számolt be arról, hogy a Microsoft elkezdte tesztelni a streaming játékmegoldása, az xCloud böngészős változatát. A lap információi szerint egyelőre a társaság munkatársai próbálják ki, hogyan működik a megoldás internetes böngészővel, és csak később várható a külsős felhasználók bevonásával történő tesztelés. Az új szolgáltatás lehetővé teszi az Xbox játékok tulajdonosainak, hogy böngészőből is elérjék kedvencei­ket, illetve az xCloud használatának lehetősége megnyílik az iOS-t futtató eszközökkel, vagyis iPhone-nal és iPaddel rendelkezők számára is. Az összes felhőalapú, Xbox Game Pass Ultimate hozzáféréssel elérhető játék játszható lesz böngészőből, de természetesen egy megfelelő vezérlőre szükség lesz a használatukhoz.