Egyetlen napra összpontosulhat az ünnep előtti bevásárlás

A normál, járványmentes időszakban húsvét előtt akár már két héttel 30-40 százalékkal is megugrik a vásárlói kosár értéke, az idén viszont az utolsó két-három napra maradhat az ünnepi nagybevásárlás – derült ki a Világgazdaság körképéből. A Tesco, a SPAR, a Lidl, a CBA, az Auchan és az Aldi válaszaiból arra lehet következtetni, hogy

a fogyasztók többsége a vírushelyzet miatt megváltozott körülmények között nem is szembesült még azzal, hogy a jövő hét végén már itt az ünnep.

A bolthálózatok egyöntetűen arra számítanak, hogy a legnagyobb forgalom jövő csütörtökön várható, összefüggésben azzal, hogy a nagypénteki munkaszünet miatt az üzletek sem nyitnak ki.

A Tesco és a SPAR is arról tájékoztatott, hogy a logisztikát, a beszerzést és a munkaszervezést tekintve is nagy erőkkel készül a húsvétra, igaz, más lesz az idei ünnep a koronavírus-járvány és a korlátozó intézkedések miatt. Jókora fejtörést okoz a láncoknak, hogy az áruházak nemcsak nagypénteken, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn tartanak zárva, hanem jövő szombaton is korlátozott lesz az elérés a 65 év felettieknek fenntartott 9 és 12 óra közti idősáv miatt.

A húsvéthatás évről évre tetten érhető a márciusi vagy az áprilisi kiskereskedelmi forgalmi adatban, attól függően, hogy melyik hónapra esik az ünnep

– állapította meg lapunknak Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója. Úgy véli, hozzájárulhat az értékesítés felfutásához, hogy a fizetésnap megelőzi a nagybevásárlásokat, ezzel szemben a népes családi összejövetelek elmaradása a fogyasztási többlet ellen hathat. Az utóbbit alátámasztották az Auchan kommunikációs menedzsere, Adorján Abigél által elmondottak is: sonkából 9 százalékkal, húsvéti édességekből pedig 40 százalékkal adnak el kevesebbet, mint tavaly ilyenkor. A többi termék – például a tojás vagy a torma – viszont a normál ütemben fogy.

Több millió tojás kerül a vásárlók kosarába az Aldi várakozásai szerint. Az Aldinál és a Lidlnél is hangsúlyozták: a jövő hét elejétől várható a szezonális termékek iránti kereslet élénkülése, az áruházak ennek megfelelően készülnek a növekedő forgalomra.

