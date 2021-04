Egymilliárd dolláros hajókárt okozott az Ever Given balesete

Minden idők egyik legösszetettebb közös hajókár követelésévé válhat a Szuezi-ügy.

Akár az egymilliárd dollárt is elérhetik a mentés és a hatnapos lezárás okozta bevételkiesés költségei, amit a hajó tulajdonosának és a konténerhajón szállított áruk tulajdonosainak együttesen kell viselni. A kárviselés ezen módja több mint kétezer évvel ezelőtti jogelveken alapul – írja közleményében a Magyar Szállítmányozók Szövetsége Egyesület.

A Szuezi-csatornába szorult Ever Given konténerszállító hajó potenciálisan 20 000 teu-t és konténerenként akár 20 különböző küldeményt szállított. Az eset folyományaként kétfajta kár keletkezett a szállítmányozóknál és megbízóiknál:

közös hajókár és kiszolgáltatási késedelmi kár.

Az Ever Given konténerszállító hajó japán hajótulajdonosa, Shoei Kisen április 1-jén hivatalosan is deklarálta a General Average-et, vagyis a közös hajókárt. A közös hajókár a hajót és rakományát együttesen közvetlenül fenyegető rendkívüli veszély elhárítása, a rakomány mentése érdekében a hajóparancsnok által foganatosított cselekmény eredményeként áll elő, például a hajó zátonyra futása vagy tűz esetén egyes áruk tengerbe dobása, a hajó könnyítése, illetve a többi áru megóvása érdekében.

A közös hajókár elszámolására abban az esetben kerül sor, ha azt valamelyik érdekelt fél kezdeményezi. Az elszámolás módjára és feltételeire a közös hajókárt kiváltó esemény bekövetkezésének helyén általánosan alkalmazott nemzetközi szabály az irányadó, az azonban minden esetben érvényes, hogy a kárt és a ráfordított költségeket a hajó és a rakomány tulajdonosai között a fuvarozott áruk és a hajó értékének arányában kell megosztani.

Ez azt jelenti, hogy

a nemzetközi tengeri fuvarjog szerint a mentés költségeit nem csak a hajóstársaság viseli, hanem a szállított áruk tulajdonosai is, mint kockázatviselők.

Ezt a jogi formulát a modern világ egyébként a római jogból vette át. Az ókor hajósai anno a kalóztámadások, és a tengeri viharok esetére, illetve az áru szükséges feláldozásának esetére találták ki.