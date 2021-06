Ahogy arról beszámoltunk, július elsejétől tilos lesz kereskedelmi forgalomba hozni itthon az egyszer használatos műanyagtermékeket, valamint az italtartó poharakat és az oxidatív úton lebomló műanyag termékeket, valamint tilos lesz azon könnyű műanyag hordtasak forgalomba hozatala is, amelynek falvastagsága 15 mikronnyi és afeletti, kivéve, ha azok biológiailag lebomló műanyagból készültek.

A rendelet életbelépésével brutálisan emelkedni fog a boltokban használt nejlonzacskók termékdíja is

– figyelmeztetett Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója, partnere, hozzátéve, hogy



Jelenleg az Európában keletkező műanyaghulladék kevesebb mint 30 százalékát gyűjtjük össze és hasznosítjuk újra. A tengeri hulladék 80-85 százalékát a műanyagok alkotják, ebből 50 százalék az egyszer használatos műanyagok aránya. A használatuk csökkentését célzó uniós irányelv – melynek rendelkezéseit több lépcsőben kell bevezetniük a tagállamoknak – ösztönözni szeretné az újrahasznosítható műanyag termékekre való átállást és a hulladék mennyiségének csökkentését.

Az egyik leggyakoribb egyszer használatos műanyagfajta, a bevásárláskor használt nejlonzacskók (hivatalos nevükön hordtasakok) esetében részleges forgalomba hozatali tiltással és a díjtétel növelésével szeretnék csökkenteni a felhasználást 2021. július 1-jétől.

Érdemes tehát kiszámolni, hogy mi éri meg jobban: például drágább, papírból készült csomagolóanyagokra váltani, vagy kifizetni a magasabb termékdíjat a még használható műanyagok után.

Emellett júliustól tilos lesz a fültisztító pálcikák, műanyag evőeszközök, tányérok, szívószálak, italkeverő pálcikák, léggömbtartó pálcák, expandált polisztirolból készült ételtároló edények (fehér habszivacsszerű dobozok), expandált polisztirolból készült italtárolók, italtartó poharak forgalomba hozatala.

A magyar szabályozás szigorúbb, mint az európai minimumszabályok, vagyis az egyszer használatos műanyagirányelvben szereplő termékeken túl is vannak olyanok, amelyeket ezután nem szabad forgalomba hozni

– hívta fel a figyelmet Ágoston Krisztián, a LeitnerLeitner környezetvédelmi területtel foglalkozó szenior tanácsadója.

Fontos kiemelni, hogy csak az első forgalomba hozatal – akár a külföldi behozatal is – lesz tilos, tehát aki már beszerzett ilyen eszközöket, az még felhasználhatja a készletét.

Kevesebb figyelmet kapott, hogy a SUP irányelv előírásai alapján júliustól 3-tól a gyártóknak figyelmeztető jelöléseket is kell használniuk bizonyos termékek csomagolásán, például az egészségügyi betéteken, a tamponokon, a nedves törlőkendőkön, a szűrővel ellátott dohánytermékeken, a műanyagból készült italpoharakon magán a terméken. Idén még utólagos matricázással is teljesíthetik ezt. Ezek arra hívják majd fel a felhasználók figyelmét, hogy a termék műanyagot tartalmaz, azoknál melyek a megfelelő hulladékkezelési módszerek, és hogy milyen károkat okozhat a természetben ezek elmulasztása.