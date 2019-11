Nem könnyű átverni a vásárlókat a Black Friday-en

Már a péntek hajnali órákban felbolydult az internet népe, a Black Friday-es akcióknál ugyanis megint komoly sumákolásokra bukkantak a vásárlók.

Az idei szezon legnagyobb slágertémája újfent a túlárazás,

pedig a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), egyértelműen leírja, mely pontok számítanak tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak.

Tisztességtelennek minősül az a kereskedelmi gyakorlat, amikor a fogyasztó valamilyen okból nem a közölt mértékű árkedvezményben részesül, így nem valósul meg az ígért megtakarítás. Ez akkor állhat elő, ha

a vállalkozás nem teszi lehetővé az akció időtartama alatt a fogyasztók számára, hogy az ígért áron vásárolják meg az árut, vagyis az üzletben az előzőleg közöltnél magasabb árat kell fizetni.

A közölt „eredeti”, magasabb árat korábban nem alkalmazta a vállalkozás.

A magasabb árat ugyan alkalmazta korábban a vállalkozás, de az akciót közvetlenül megelőző időszakban az nem érvényesült, vagy csak kivételesen, illetve átmeneti jelleggel (pl. ésszerűtlenül rövid ideig) érvényesült, vagyis nem minősíthető az akciót megelőző időszak jellemző árának.

Ezen pontok szinte valamennyi vállalkozásnál sérülnek a Black Friday idején, azonban a vásárlók meglehetősen éberen figyelik az internetes oldalakat. Nézzünk egy példát: az eMAG egész héten hirdette a Lenovo Tab E10 (TB-X104L) LTE tabletet. Az akció szerint 52 990 forint helyett 29 990 forintért lehetett (volna) megvásárolni a terméket.

Ám a táblagép már a Black Friday akció indulásának pillanatában nem volt elérhető, „nincs készleten” feliratot lehetett látni a képnél. Érdekességképpen megmutatjuk, hogy a hajnali órákban még az árukeresőn is az eredeti, 52 990 forintos árat lehetett látni:

Néhány órányi „nincs készleten” státusz után újra elérhetővé vált a termék, azonban az új akciónak már köze nem volt az eredetihez.

Ennek alapján az eMAG máris kétféle tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt számíthat büntetésre. A GVH arról számolt be a VG.hu-nak, hogy a vállalkozás nem csak azzal meríti ki a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat fogalmát, hogy feltolja a termék árát (azaz nem, hogy az akció ára, de még az eredeti ár is magasabb lett), hanem azzal is, hogy nem elérhető a meghirdetett termék.

A túlárazás és a készlethiány amúgy is jellemző a Black Friday napokra. Ezt a vásárlók közlik is az adott vállalkozással.

A GVH beszámolója szerint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat és a megtévesztés nemcsak pénzbüntetéssel jár, hanem a jogsértéstől való eltiltással is. A versenyhivatal sajtóosztálya arról tájékoztatta a VG.hu-t, hogy

az Extreme Digital és az Alza élen jár a jogsértésben,

általában ezzel a két céggel van a legnagyobb probléma a Black Friday napokon, illetve az adventi időszakban.

A versenyhivatal honlapján elérhető a bírság meghatározásának módszere is. Eszerint számításba kerül a jogsértés fajtája, az adott ügyben releváns verseny-dimenziók érintettsége, a jogsértő(k) (együttes) piaci részesedése, valamit további szempontok, úgymint egyéb piaci erő tényező, a termék jellege és a tovagyűrűző hatás. A visszaeső vállalkozások természetesen komolyabb szankciókra számíthatnak.

A GVH szerint annak ellenére, hogy a kereskedelmi szereplők egy táblázat alapján nagyjából ki tudják számítani, hogy egyes jogsértés(ek) esetén mekkora büntetésre számíthatnak, egy tisztességes vállalkozásnak nem igazán éri meg matekozni a büntetésekkel, ugyanis jogsértés(ek) esetén az árbevétel 10 százalékára is büntetheti a versenyhivatal a vállalkozást: azaz ha egy alapvetően 160 ezer forintos tv-t feláraz az áruház 200 ezerre, melyet később akciósan 168 ezerért akar adni, a 200 ezer forint 10 százalékát elveszi a GVH. Amennyiben tehát az áruház mondjuk 150 darab raktáron lévő televíziót áraz fel ilyen módon, a versenyhivatal 150×10 százalékot ró ki büntetésként.