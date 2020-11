Rövidített nyitva tartás az elmúlt egy hét tükrében

Egy hét telt el a rövidített nyitva tartás bevezetése óta. A CBA országos üzlethálózatot és egy vidéki élelmiszerüzletet is megkérdeztünk, hogyan érinti őket a változás.

Fodor Attila, a CBA, „a magyar üzletlánc” kommunikációs igazgatója a VG.hu-nak elmondta: az elmúlt hónapokban, az egy évvel korábbi adatokhoz képest csökkent az üzletekben értékesített árumennyiség, amely a vásárlószám visszaesésére vezethető vissza. „A járvány óta sokkal inkább meggondolják az emberek, hogy hány alkalommal mennek el vásárolni. Ezzel párhuzamosan azonban nőttek a kosárértékek” – fejtette ki.

Még így sem pozitív a mérleg, de a rövidített nyitva tartás mind ezidáig nem rontott, hanem javított a helyzeten, a múlt héten 10 százalékot meghaladóan nőtt a CBA-üzletek forgalma. Ehhez a fizetések megérkezésének időszaka is hozzájárulhatott, a folytatás még kérdéses – jegyezte meg.

Az alapvető termékek iránt nőtt meg most a kereslet, azonban korántsem beszélhetünk olyan felvásárlási lázról, mint tavasszal. Lényegesen nyugodtabbak a vásárlók

– emelte ki a kommunikációs igazgató. Hozzátette: teljes bizonyossággal ki tudja jelenteni, hogy áruhiánytól nem kell tartani.

A CBA is osztja az Országos Kereskedelmi Szolgálat tapasztalatait : a vásárlók megszokták és betartják a szabályokat.

A maszkviseléssel kapcsolatban hónapokkal ezelőtt még adódtak konfliktusok, de mára szinte egyáltalán nincs erre gondjuk, természetessé vált. A járvány kezdetével kialakított óvintézkedéseket is rendületlenül folytatják valamennyi üzletben.

„A fertőtlenítő takarítások gyakoriságát megtöbbszöröztük és kiterjesztettük, a megszokott tárgyakon túl – kosár, pult – az eszközök széles skálájára, mint a fogócsipeszre, a kasszazónára és a kilincsekre, mindenre, amihez hozzáérhetünk” – sorolta.

A munkaszervezést a CBA is igazította az új nyitvatartási rendhez, hogy megfelelően ki tudják szolgálni a késő délután érkező vásárlókat is. Jobban eloszlik az üzletbe érkezők száma, és némi emelkedés figyelhető meg napközben, aki teheti, nem halasztja későbbre a vásárlást és ezzel támogatja azokat, akik nem tudják másképp megoldani – derült ki. A munkaerő tekintetében nem gondolkodnak elbocsátáson, a megnövekedett terhelés miatt mindenkinek van feladata.

A folyamatos és zavartalan ellátást tűztük ki célul

– fogalmazott Fodor Attila.

Nem tudhatjuk, hogy az ünnepi időszak milyen forgalmat fog hozni, várhatólag elmarad majd a múlt évben megszokott szinttől. A családi és baráti találkozások számának csökkenése kedvezőtlenül hathat a kereskedelmi forgalomra is – vélekedik.

A kiskunfélegyházi Kapualj ABC-t „a legnagyobb kisboltként” emlegetik a városban. A rövidített nyitva tartás őket is érinti, hiszen a vásárlók megszokták, hogy hosszú ideig, 05:00 és 21:00 között voltak nyitva, és a konkurenciával szemben ez volt a fő vonzerejük.

Hirtelen jelentős felesleg jelentkezett a munkaerőben.

A dolgozókkal összeültünk és közösen eldöntöttük, hogy amíg a cég bírja, nem küldünk el senkit, senkinek nem vesszük le az óraszámát. Így igyekeztünk megnyugtatni a dolgozókat és stabil, nyugodt munkakörülményeket biztosítani

– fogalmazott Palásti Tibor tulajdonos-ügyvezető.

A tulajdonos beszámolója egybevág az Országos Kereskedelmi Szövetség által közölt tapasztalatokkal: „a vásárlók alapvetően szabálykövetők, most már csak elvétve fordul elő, hogy külön figyelmeztetni kell valakit” – fogalmazott. Megjegyezte: a szigorítások indulásakor sokat segített a kiskunfélegyházi rendőrség és a polgárőrség is, akik gyakoribb jelenlétükkel nagyban támogatták munkájukat.

A rövidített nyitva tartás és a munkaidő után járó bevásárlók összehangolása náluk is megoldott. „Jóval kevesebb kontaktus van egy kisboltban, mint a nagyáruházakban” – magyarázta. Majd hozzátette: a törzsvevők élethelyzete is megváltozott, akik későn, munka után jöttek vásárolni, most jellemzően napközben teszik meg ugyanezt.

Az elmúlt 1-2 hónapban a vevőszám mintegy 20 százalékkal csökkent az üzletben, a kosárérték azonban valamelyest nőtt. Az emberek ritkábban járnak vásárolni, és előfordul, hogy csak azért mennek be, mert a nagyobb áruházakban elfelejtettek valamit, a friss árukínálattal viszont még mindig versenyképesek tudnak maradni.

Megnőtt az igény az egészségtudatos élelmiszerek iránt is.

„Többen keresik az organikus- és a biotermékeket, amelyre külön részlegünk épült. Korábban inkább csak a glutén- és laktózmentes élelmiszerek voltak kelendőek azok körében, akiknek speciális étrendre van szüksége. Manapság azonban az átlagos igényű vásárlók körében is népszerűbbek az egészséges termékek. Sokan keresték a vitaminokat is” – árulta el. Visszaesett viszont húsvétkor a szezonális csokoládék forgalma, hasonlóra számítanak a Mikulás termékeknél is, ezért jóval kevesebbet rendeltek.

A profit termelés jelenleg nem kivitelezhető, a túlélés a cél.

Próbálunk új vevőket szerezni, megszólítani új célcsoportokat. Új törzsvásárlóinkká váltak azok a közösségi médiakedvelőink, akik vagy a járvány miatti elővigyázatosság érdekében, vagy egyszerűen csak kényelemi okokból házhoz rendelik az árut

– nyilatkozta Palásti Tibor.