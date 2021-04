Sok vásárlót hozhat a cégnek az online ajánlás

Az aktív korú internetezők közel fele nem bízik azokban a vállalkozásokban, amelyekről nem talál pozitív véleményeket a neten – derült ki a Magyar Telekom kutatásából. A vállalat online konferenciájának szakértői szerint a vállalkozásoknak érdemes tudatosan kezelniük az online teret, megjeleníteni a vásárlói véleményeket a saját weboldalukon vagy a közösségi médiában.

Az interneten közzétett ajánlások egyaránt szolgálják a leendő vásárlók, ügyfelek és az értékelt vállalkozások érdekeit. Ám itt nem csupán rideg számításról van szó, hanem az emberek egymás iránt érzett érzelmeiről és a közösségről is

– mondta Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus előadásában. A jószándékú ajánlások megerősítik a biztonságérzetet és az egymás iránt érzett bizalmat: az ajánlót tájékozottá teszik mások szemében, a vállalkozás jó szolgáltatásai vagy termékei jutalmául megérdemelt előnyhöz jut, csakúgy, mint az ügyfél, aki a hasznos információnak köszönhetően talál megoldást egy mindennapi dologra, ez pedig elégedetté teszi. Vagyis a teljes folyamat az egész közösségre pozitív hatást fejt ki. Az internet korában ez a hatás pedig megsokszorozódik – hangzott el a beszélgetésen. A szájról szájra, barátok, ismerősök, szomszédok körében továbbadott tudás, információcsere már az internetet megelőzően is jelen volt a társadalomban. A járványhelyzet miatt egyre inkább az online térbe költöző kommunikáció is ugyanezt a régi és alapvető funkciót tölti be. A tapasztalatok megosztása és megvitatása közben az emberek kapcsolatba kerülnek és akár együtt is működnek egymással, szolidaritást éreznek egymás iránt, jót akarnak tenni másokkal.

Az esetleges negatív vélemények kockázatának kiiktatása nem jár akkora előnnyel, mint amekkora hátrányt jelent a vélemények hiánya. Ezt támasztja alá a felmérésünk is. A pozitív értékelések viszont kifejezetten jót tesznek a cégnek, a negatív vélemények megválaszolása, tudatos kezelése pedig tompítja a kockázatokat és akár a cég előnyére is válhat. A fogyasztók értékelik, ha a negatív visszajelzéseket is megköszöni egy vállalkozás és gondoskodik a problémák megoldásáról

– fejtette ki Iski István, a Telekom kis-és középvállalkozások szegmens igazgatója. Arra is figyelmeztetett, hogy a csak és kizárólag pozitív visszajelzések hitelteleníthetik is a vállalkozást, amint egy jogos kritika akár hitelesíthet is. Iski István arra biztatta a résztvevőket és az esemény hallgatóságát, hogy bátran értékeljenek, ajánlanak, mert ezzel feltétlenül jót tesznek másoknak és az adott vállalkozásnak.

A Telekom felmérése szerint, minden második ember az interneten keres termékeket, partnert, üzletet vagy szolgáltatásokat magának, de a pozitív vélemények hiánya eltántorítja a potenciális ügyfeleket és vásárlókat.

A felmérés szerint a szépségápolás és az egészségügy területén a vásárlói értékeléseknek még annál is nagyobb a szerepe a vásárlói döntésekben, hogy egyáltalán van-e honlapja az adott vállalkozásnak. Ha pedig van ilyen, a megkérdezettek azt tartják az egyik legnagyobb előnyüknek, hogy elérhetővé teszik a korábbi vásárlók értékeléseit – ez ugyanolyan fontos számukra, mint a regisztráció nélküli vásárlás lehetősége.

A saját weboldalon összegyűjtött ajánlások mellett kiváló platform lehet a vállalkozást értékelő, népszerűsítő vélemények megosztására a szélesebb körben használt térképalkalmazás vagy egy népszerű közösségi oldalon létrehozott üzleti oldal. Ezek kialakítása a vállalkozások részéről nem túl bonyolult és nem is időigényes feladat.