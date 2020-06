Százmilliókat hagyhatnak az emberek a hétvégén nyitó pubokban

Londoni pénzügyi elemzők számításai szerint várhatóan több mint 200 millió fontot költenek a vendégek a több mint három hónapja zárva tartó angliai pubokban a szombati nyitás utáni első hétvégén, csaknem háromnegyedével többet a szokásosnál, de a hosszú távú kilátások továbbra is borúsak.

Boris Johnson brit miniszterelnök a minap bejelentette: a koronavírus-járvány visszavonulása immár lehetővé teszi, hogy július 4-én Angliában kinyithassanak az éttermek és a pubok, amelyek a járvány terjedésének megfékezését célzó kormányzati intézkedések miatt március vége óta nem fogadhatnak vendégeket.

Az egyik tekintélyes londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) hétfőn bemutatott tanulmányában üzleti felméréseket idézve azt valószínűsíti, hogy

a nyitás utáni első héten a felnőtt lakosság 35 százaléka felkeresi kedvenc pubját, és jelentős hányaduk már az első hétvégén megteszi ezt.

A ház ennek alapján úgy számol, hogy a pubok szombaton és vasárnap 6,5 millió vendéget fogadhatnak, másfél millióval többet, mint normális körülmények között.

A CEBR elemzőinek várakozása szerint a régóta várt nyitás a szokásosnál jóval nagyvonalúbb költekezésre készteti majd a pubok népét: a cég azzal számol, hogy a 15 heti zárva tartás idején lefojtott fogyasztás elszabadulásával a vendégek a tipikus hétvégi összegnél fejenként átlagosan 32 százalékkal többet költenek majd az ivókban az első júliusi hétvégén.

Ez azt jelenti, hogy mindenki a szokottnál átlagosan 2,1 korsóval több sört vagy 1,9 pohárral több bort fogyaszt majd szombaton és vasárnap.

A pubokba betérők magasabb száma és a valószínűsíthető fogyasztási többlet együtt várhatóan 210 millió font (82 milliárd forint) bevételt hoz a puboknak a hétvégén, 72 százalékkal többet az átlagos hétvégi forgalomnál

– áll a CEBR hétfői előrejelzésében.

A ház szerint azonban hosszú távon a helyzet már nem ennyire rózsás, mivel továbbra is be kell tartani az emberek közötti távolságtartás előírását – bár ez a jelenlegi két méterről várhatóan egy méterre csökken –, és a vendéglátóhelyeken a nyitás után is csak asztali rendelésfelvétel és felszolgálás lehetséges, a pubokban szokásos pulti rendelés és kiszolgálás nem.

A CEBR számításai szerint ez azt jelenti, hogy

a brit pubok nyereségessége a szokásosnál több mint 75 százalékkal alacsonyabb lesz mindaddig, amíg e korlátozások érvényben maradnak, és ez továbbra is komoly fenyegetést jelent a szektor egészére.

A vendéglátó szakma más előrejelzések szerint sem számíthat a forgalom gyors felfutására hosszú távon.

Az EY globális pénzügyi-üzleti tanácsadó cég 1017 fős brit fogyasztói mintán elvégzett, minap Londonban ismertetett vizsgálatában a válaszadók 73 százaléka azt mondta, hogy hónapokig, sőt évekig is eltarthat, mire ismét rászánja magát a pubok felkeresésére. Az éttermek esetében 67 százalék nyilatkozott ugyanígy.