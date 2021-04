Jól halad a Keleti pályaudvar modernizálása

Már javában bontják a régi pénztár környékét és a lépcsőkart a Keleti pályaudvarban is – közölte közösségi oldalán Vitézy Dávid a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója.

Mint írta, a metróaluljáró és a vonatok között itt új lift és mozgólépcső épül, a jegyváltást új, színvonalas ügyfélcentrum szolgálja majd és az utasok számára új mosdók is épülnek a MÁV és a Budapest Fejlesztési Központ együttműködésében indult projektben.

A Nyugati pályaudvar mellett így Budapest másik kiemelt főpályaudvarán is sikerül érdemi állapotjavulást elérni az idei évben – még ha tudjuk is jól, hogy a főpályaudvarokra vezető szakaszokon vasútüzemi oldalról még óriási feladatok vannak előttünk, ahogy azt a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia is bemutatta.