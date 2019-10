A szabályok betartása nélkül az utak minősége nem sokat ér

Háromnapos országos közlekedésbiztonsági akció indult kedden, a személyszállító gépjárműveket ellenőrzik, különös tekintettel a menetíró készülékekre, a tachométerekre vonatkozó előírások betartására az Európai Útellenőrzési Együttműködés ellenőrzéssorozatának részeként – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Schanda Tamás szerint

a biztonságos közlekedéshez nemcsak jó utakra és úthálózatra van szükség, de arra is, hogy betartsák a szabályokat.

Magyarország ezért vesz részt rendszeresen a 14 európai ország közlekedési hatóságait tömörítő szervezet havonta-kéthavonta megrendezett ellenőrzési akcióiban – tette hozzá. Kiemelte, hogy a tematikus ellenőrzésben annak tárgyától eltérő dolgokat csak akkor vizsgálnak, ha azt az ellenőrzés indokolttá teszi.

A személyszállítók ellenőrzését a lehető legrövidebb idő, legfeljebb 20 perc alatt végzik el, de ha szabálytalanságot tárnak fel, akkor hosszabb is lehet

– mondta Schanda Tamás.

Amennyiben a szakemberek egy járműnél olyan problémát észlelnek, ami azt indokolja, akkor a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Példaként említette erre, ha engedély nélküli átalakításokat fedeznek fel, ilyenkor a rendőrséget is bevonhatják, mivel ez a büntető törvénykönyvbe ütközik. A közlekedésbiztonsági célokon túl a tematikus ellenőrzések azért is fontosak, mert segítenek kiszűrni és megbüntetni a nem tisztességes piaci szereplőket, akik a szabályokat és törvényeket betartó vállalkozókkal szemben etikátlanul és jogtalanul próbálnak versenyelőnyhöz jutni – tette hozzá. Megjegyezte, hogy legutóbb szeptember közepén ellenőriztek, akkor több mint 1300 teherautót és buszt vizsgáltak meg. 155 járműnél tártak fel kisebb-nagyobb szabályszegéseket, nyolc tehergépkocsit tiltottak ki a forgalomból.

Magyarországon az idén öt ilyen akció volt: több mint 5400 személy- és áruszállító járművet ellenőriztek, amelyek közül minden tizediknél találtak problémát – fűzte hozzá.