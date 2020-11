Együttműködik a MÁV-START és a Magyar Kerékpárosklub

Megállapodást kötött a MÁV-START és a Magyar Kerékpárosklub, mert megfigyelhető, hogy

a koronavírus-járvány a kerékpározásra érezhetően pozitívan hatott, a biciklivel közlekedők aránya folyamatosan növekszik, és egyre többen élnek a vonaton történő kerékpárszállítás lehetőségével.

Várhatóan a kerékpáros-igények a jövőben még inkább növekedni fognak, idényszerűen változnak, azaz a tavasztól őszig tartó szezonban magas, de munkába járáshoz télen is sokan igénybe veszik a vasútársaság szolgáltatásait. Emiatt a kapacitások intenzív bővítésére van szükség. Ezt erősíti az is, hogy folyik az európai vasúti utasjogi rendelet átdolgozása, amiben várhatóan szabályozni kívánják a vonatonként biztosítandó kerékpáros helyek számát. A Magyar Kerékpárosklub szakmai segítséget tud nyújtani, állásfoglalásokat készíteni minden kerékpáros közlekedéssel összefüggő kérdésben a vasút számára, tekintettel arra, hogy európai szinten is elismert a szervezet véleményformáló szerepben.

A Magyar Kerékpárosklub elméleti és gyakorlati kompetenciáival, a MÁV-START pedig a saját maga által üzemeltetett vasúti járművek, személyszállítás és vasúti infrastruktúra területeken a több éves szakmai tapasztalataival járul hozzá az együttműködés sikerességéhez. Ennek során a vasúttársaság és a kerékpáros civil szervezet közös munkacsoport létrehozásában egyezett meg, a kerékpárszállítás szolgáltatási színvonalának javítása céljából. Idén év végéig felmérik a vasúttal kapcsolatos kerékpáros utazási szokásokat és a vasúti kerékpárszállítási lehetőséget. A két szervezet jövőbeli feladatai között szerepel a kerékpárral történő munkába járás támogatásának további elősegítése. A tervezett kampány célja a zöld vasúti közlekedés mellett, a jelentősen csökkenthető károsanyag-kibocsátás, a munkatársak egészségvédelmének előre mozdítása, fizikai aktivitásra való ösztönzése.

A vasúti dolgozók kerékpárral történő munkába járásának ösztönzésére (a kerékpárral munkába közlekedő vasutasok jelképes támogatása, mosdók, öltözők, szekrények létesítése), a munkáltató részére javaslatokat dolgoznak ki.

A kiszámíthatóbb utazáshoz a MÁV-START online felületein tervezi, hogy már a kerékpárjegy megvásárlása előtt látható legyen a várható telítettség, például zöld-narancssárga-piros színskála segítségével.

A munkacsoport 2021 elején a kerékpárszállítás kapacitás hiányosságainak megoldására javaslatokat dolgoz ki Budapest elővárosában, valamint a kiemelt turisztikai desztinációkban.

A Tisza-tó környéki kerékpáros infrastruktúrafejlesztések eredményeképpen számos turisztikai attrakcióval bővült a térség: teljesen körbe biciklizhetővé vált a Tisza-tó, több biciklis pihenő is létesült, emellett kerékpárosbarát szálláshelyek egész csokra közül választhatnak a biciklizők. A növekvő igények szükségessé teszik, hogy a MÁV-START bővítse kínálatát a Tisza-tóhoz a Debrecen–Füzesabony és a Kál-Kápolna–Kisújszállás vasútvonalakon, ennek kidolgozása folyamatban van.

A kiemelt turisztikai úti célok felé egyszerűbb kerékpárjegy konstrukció kidolgozása várható.

2021 nyarától a kerékpárszállításra kijelölt kocsikban többnyelvű tájékoztató, edukációs anyagok, és segítő ábrák segítenek a kerékpárosoknak a kerékpárjuk biztonságos és célszerű elhelyezésében.

További cél az autóbuszokon, pótlóbuszokon a kerékpárszállítás lehetőségének megteremtése.

Az együttműködés során a közeljövőben egy közös pilot projekt indítására is sor kerül, melynek keretében a B+R parkolók és a kerékpáros-vonatos munkába járás népszerűsítésére is sor kerül.

Mindezeken túl, az együttműködés jegyében folyamatos a kerékpártároló kapacitások bővítése, főleg az elővárosi forgalommal érintett kis- és közepes forgalmú állomásokon, lehetőség szerint fordított U vagy A alakú támaszok biztosítása, helyének közös kijelölése, az állomások akadálymentesítése és a vasúti átkelők átépítései, felújításai során a gyalogos és kerékpáros áthaladás érdekében azok gyorsabbá és biztonságosabbá tétele. Továbbá utazási ajánlatok rendszeres közzététele az MK honlapján, kommunikációs csatornáin; valamint a kerékpárral történő utazással kapcsolatos információk elérhetőségének továbbítása. Megtörténik a kerékpáros utasforgalmi adatok rendszeres monitoringja, havi szintű adatszolgáltatás a Magyar Kerékpárosklub részére.