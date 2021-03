Elon Musk királyt csinált magából

Valószínűleg túl unalmassá vált a vezérigazgatói tisztség Elon Musk számára. A Tesla alapítója és vezetője ugyanis nemrég úgy döntött, módosít a titulusán, és a vállalat Technokirálya lesz.

Elon Musk nem tud leállni a különös bejelentésekkel. Miután nemrég közölte, hogy a Tesla 1,5 milliárd dollárért bitcoint vásárolt (amivel komolyan hozzájárult a kriptovaluta felfutásához), most épp a cégnél betöltött pozíciójának elnevezését változtatta meg – olvasható az Origon.

Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez beküldött hivatalos dokumentumok szerint ugyanis

Musk immáron nem a Tesla vezérigazgatója, hanem a Technokirálya (Technoking).

A dokumentumok alapján Musk gyakorlati pozíciója nem változik a cégnél, csupán a megnevezés.

Ráadásul a vállalat pénzügyi vezetőjének címe is módosult. Zach Kirkhorn a magyarra frappánsan nehezen fordítható Master of Coin megnevezést kapta – amely leginkább „Az érme ura„ vagy a „Pénzmester” fordításokkal adható vissza. Kirkhorn új titulusa talán utal is a legutóbbi bitcoin-vásárlásra.

A cikk szerint sem Musk, sem Kirkhorn nem kommentálta eddig az új címeket.

Az viszont biztos, hogy Musk az elmúlt időszakban komoly hatásokat váltott ki a közösségi médiában tett megszólalásaival, vagyis messze nem ez az első eset, hogy a Tesla alapítója különös bejelentéseket tesz.