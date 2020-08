Év végéig 22 légkondicionált fekvőhelyes- és hálókocsi érkezik

A szolgáltatásbővítés és a minőség emelése érdekében kiírt közbeszerzési eljárás eredményes, a MÁV-START és a szlovákiai Wagon Service Travel között megkötött szerződés szerint, az év végéig 22 darab használt, légkondicionált fekvőhelyes- és hálókocsival bővíti nemzetközi járműparkját a vasúttársaság – írja hivatalos honlapján a MÁV-csoport. A vásárlásnak köszönhetően fokozatosan új vonatok indulhatnak, és bővülhet a meglévő járatok kapacitása is. A közel 3 milliárd forint értékű fejlesztést a vasúttársaság saját forrásból finanszírozza.

Az év végéig beérkező 22 jármű megkapja a MÁV-START flottájával megegyező arculatot. A kocsik a decemberi menetrendváltástól fokozatosan állhatnak forgalomba – írja hivatalos honlapján a vasúttársaság.

Az új kocsik a közeljövőben a tervek szerint az Erdélybe tartó Corona éjszakai vonaton és a V4 országokba, tengerparti célpontokra közlekedhetnek majd.

A most vásárolt légkondicionált, háló- és fekvőhelyes kocsik engedélyezett sebessége 200 km/óra, a fékberendezés csendes futást biztosító tárcsás kivitelű. A zárt rendszerű mellékhelyiségekkel rendelkező kocsikban az utasigényekhez rugalmasan alakítható fülkék vannak, az ágyak száma a fülkén belül tetszőlegesen megválasztható. A kocsik egy része a széles ajtóknak és folyosóknak, a tágas fülkének köszönhetően kerekesszékkel közlekedők számára is hozzáférhető.

A MÁV-START jelenleg összesen 33 fekvőhelyes- és hálókocsit üzemeltet, melyek közül csupán 15 légkondicionált.

Az éjszakai vonatok iránti kereslet ugyanakkor stabilan növekszik, köszönhetően annak, hogy a járatok praktikus és környezetkímélő utazási lehetőségeket kínálnak például Zürichbe vagy Berlinbe is.

A vonatok a városok központi pályaudvaraira érkeznek reggeli időben, egy alvással töltött éjszakai utazás után.

A környezettudatosság erősödése, a környezeti szempontokat is mérlegelő közlekedési módválasztás egész Európában és hazánkban is tetten érhető tendencia. A folyamatosan növekvő kereslet kiszolgálása és az utasok kényelmes utazási körülményeinek megteremtése érdekében döntött a vasúttársaság járműparkja minőségi bővítése mellett. Az új kocsik beszerzésén kívül, a MÁV-START az Utasellátó megújítását célzó átfogó programjának keretében, a meglévő 15 légkondicionált háló- illetve fekvőhelyes kocsit is korszerűsíti – áll a közleményben.