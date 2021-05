Fellendülést várnak a légitársaságok a gyászos év után

Negatívról pozitívra változtatta a globális légi közlekedési szektor kilátásait a Moody’s, a hitelminősítő a globális oltási kampányok előrehaladtával és az utazási korlátozások fokozatos leépítésével indokolta a lépést.

A vakcinával védett emberek többsége fejlett utazási kultúrájú országok lakosa,

s ha ők már a közeljövőben, sőt a nyaralási szezonban visszatérhetnek megszokott életformájukhoz, az az egész iparágnak nagy lökést adhat.

A földrajzilag eltérő ütemben folyó járványkezelés és a fertőzés lehetséges újabb hullámai miatt azonban egyelőre egy-másfél év kell ahhoz, hogy a határok ismét korlátozások nélkül átjárhatóak legyenek, ám a kereslet felzárkózásával már mostantól számolni lehet.

A belföldi utazások az Egyesült Államok, Ausztrália és Kína esetében már közelítik a pandémia előtti szintet, s Európa megosztottsága miatt az iparág feltámadásában is ők játsszák most vezető szerepet.

A nyáron Amerika és Európa közti utazási korlátozások is enyhülnek, és a szektorba a vakcinaútlevél bevezetésétől is sokat remél, ahogy az elhalasztott utazások, a távol élő rokonok meglátogatása és a stresszoldó kikapcsolódások keresése is növeli a légitársaságok foglalásait. Számukra a kánaán még nem érkezik el az idén, a Moody’s összegzése szerint veszteséges üzemmódban repülnek át 2022-be, igaz, a tavalyinál jóval szerényebb mínuszra számíthatnak.

Ahogy a repülőtér-üzemeltető társaságok számára sem lesz 2021 a nagy felzárkózás éve, Kínán kívüli képviselőik egyelőre a sebeik nyaldosásával és az újratervezéssel vannak elfoglalva. A legnagyobb európai üzemeltető, a német Fraport-csoport keddi gyorsjelentésében visszatérő elem a „jelentős csökkenés”, legyen bevételről, veszteségről vagy utasszámról szó. Üde színfoltot csupán a Hszienjang jelent számukra, de ott sem eget verdeső még a forgalom, s pozitívum még a teherszállító gépek kiszolgálása, amelynél még a 2019 első negyedév számait is überelni tudták.

A Fraport-csoport drasztikus költségcsökkentésekre kényszerült, ebbe a háromezer fős megegyezéses leépítés, a Kurzarbeit bevezetése, egyes részlegek átmeneti bezárása is segített:

Frankfurtban 21 százalékkal, globálisan 35 százalékkal faragták le kiadásaikat 2020 első negyedévéhez képest.

A csoport 1,9 milliárd eurós kötvénykibocsátással erősítette likviditását a negyedévben. A menedzsment a tavaly év végén kiadott prognózisát megerősítette, eszerint a 2021-es üzleti évet 2 milliárd eurós forgalommal, és 300-450 millió euró közötti EBITDA-val zárhatják. Mindkettő jelentős bővülés a tavalyihoz képest, akkor 1,5 milliárdos bevétel mellett 48,4 millió eurós EBITDA-t mutattak ki, viszont mélyen a 2019-es békeév 3,3 milliárdos forgalma és 1,18 milliárdos EBITDA-ja alatt maradnak.

A németek az üdülési szezontól sokat remélhetnek, hiszen ők üzemeltetnek 40 görög repülőteret, Burgaszt, Várnát, és Antalyját is.

A Fraport részvényárfolyama 0,6 százalékos erősödéssel fogadta a gyorsjelentést, a kurzus tavaly március óta 61 százalékos plusz tudott felmutatni.