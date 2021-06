Felvételi hullámra készülnek az amerikai légitársaságok

A három legnagyobb amerikai légitársaság, az American Airlines, a United Airlines és a Delta bejelentette, hogy még az év vége előtt nagy erőkkel munkaerő-felvételbe kezd. Még a világ legnagyobb repülőtársaságai közül a legkevesebb embert elküldő Southwest Airlines is új embereket tervez felvenni – írja a CNN hírportál.

Bár tavaly év elején még az összes légitársaság ezrek felvételét tervezte, közbeszólt a világjárvány, amely miatt megszűnt az amerikai légi közlekedési munkahelyek mintegy ötöde.

A járatbővítések miatt azonban újra szükség van a dolgozókra, a jelenlegi 80 ezerről két éven belül 100 ezerre emelkedhet a légiutas-kísérők száma

– mondta Sara Nelson, a Légiutas-kísérők Egyesületének (CWA) elnöke.

A vártnál gyorsabban kezdtek felvételi kampányokba a légitársaságok, ami az utazási bizalom visszatérését jelenti, így az év végére jelentős fellendülés várható

– mondta Philip Baggaley, a Standard & Poor’s légitársaságokért felelős vezető hitelelemzője.

Ennek ellenére várhatóan évekbe telik majd, mire a forgalom eléri a járvány előtti szintet, hiszen az üzleti és a nemzetközi utazások továbbra is elmaradnak. Optimizmusra ad okot a szabadidős utasforgalom és a foglalási adatok alakulása, amelyek már most megközelítik a járvány előtti szintet, ez indokolta az azonnali igényt a munkaerőre.

Az amerikai légitársaságok által foglalkoztatottak száma közvetlenül a járvány kitörése előtt érte el a 2001. szeptember 11. utáni legmagasabb értéket:

2020 februárjában 757 ezer teljes és részmunkaidős dolgozót foglalkoztattak, ami egyenértékű volt 500 ezer teljes munkaidős alkalmazottal.

A csúcs után, tavaly az ország 11 tőzsdén jegyzett légitársaságánál a munkahelyek 18 százaléka szűnt meg. A vártnál többen választották a korai nyugdíjazási csomagokat, és voltak olyan alkalmazottak is, akik önkéntes, fizetés nélküli szabadságot vettek ki, de megtartották a juttatásokat, és egyes esetekben a fizetésük egy részét is. A foglalkoztatottak számának mélypontja októberben következett be, amikor megszűnt a légitársaságok önkéntes elbocsátásaira vonatkozó kormányzati tilalom.

Idén tavasszal a légitársaságok elkezdték visszahívni önkéntes szabadságon lévő dolgozóikat, miután fordulópontot hoztak a sikeres oltási kampányok, és visszatért az utazási kedv. A vállalatok stratégiája azonban a korábbihoz képest megváltozott: kevesebb alkalmazottat terveznek foglalkoztatni bizonyos pozíciókban, többek között a repülőtéri kapuknál, és a vezetők számát is visszafogják.

A vezetői juttatásokkal is spórolnak: a United közölte, hogy csak a vezetőknek járó bérkiegészítések megvonásából évi 300 millió dollár megtakarításra számít.

A szakszervezet szerint a légitársaságoknak nem okoz majd gondot a munkaerő-toborzás, hiszen a légiutas-kísérői állások jól fizetnek:

az éves átlagfizetés 50 és 60 ezer dollár között van a nagyobb légitársaságoknál.

Ráadásul a pilóták ezeknél a légitársaságoknál ennek az összegnek több mint a kétszeresét keresik – mondta Nelson.