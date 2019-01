Hatalmas fejlesztések lesznek Ferihegyen

A kétszámjegyű forgalombővülés eredményeként a 2018-as évben mintegy 14,9 millió utas fordult meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A magyar főváros repülőtere ezzel tavaly a közép-kelet-európai régió leggyorsabban növekedő forgalmú repülőtere volt – derül ki a Budapest Airport közleményéből.

A Budapest Airport hosszútávú repülőtér-fejlesztési tervei

225 milliárd forintos (700 millió eurós) beruházási összeggel számolnak, amelyet a repülőtér-üzemeltető a következő években infrastrukturális fejlesztésekre, egyebek között egy új terminálépület megvalósítására kíván fordítani

– olvasható a Budapest Airport közleményében.

A Budapest Airport 14 867 491 érkező és induló utast kezelt 2018-ban, mintegy 1,8 millióval többet, mint 2017-ben, ezzel 13,5 százalékos éves növekedési ütemet ért el. A budapesti repülőtér ezzel Közép-Kelet Európa leggyorsabban növekvő repülőterévé vált. A gépmozgások száma (felszállások és leszállások együttesen) 2018-ban csak 12 százalékkal, összesen 115 028-ra emelkedett, ami a járatkihasználtság további javulását is jelzi – írja a közlemény.

A Budapest Airportról 2018-ban 45 légitársaság segítségével 134 úti célt lehetett közvetlenül elérni (48 ország 121 városában). A tavalyi év különleges abból a szempontból is, hogy nem kevesebb, mint 4 közvetlen transzatlanti járat állt az utasok rendelkezésére

a nyári szezonban (a LOT New Yorkba és Chicagóba, az Air Canada Torontóba repült, az American Airlines napi járatot üzemeltetett Philadelphia repülőterére). A LOT a téli menterendi időszakban is üzemelteti járatait, az Air Canada és az American Airlines pedig napi járatokkal tér vissza a 2019-es nyári szezonban.

Nem csak a hosszútávú járatok produkáltak várakozáson felüli eredményeket, a légiközlekedés minden szegmense jól teljesített. A Qatar Airways szélestörzsű repülőgéppel (Airbus A330) naponta repülte a Doha-Budapest útvonalat, és a csúcsszezonban további napi két keskenytörzsű repülőgépet is üzembe állított. A BUD 2018-as forgalmának közel 49 százalékát képviselő két légitársaság, a Wizz Air és a Ryanair is jelentős mértékben bővítette útvonalhálózatát. Az easyJet, az Aeroflot, és a Turkish Airlines ugyancsak növekvő utasforgalomról számolt be.

Infrastrukturális beruházásaink az utas- és légiáru-forgalom növekedéséhez igazodnak. A tavaly átadott új, 10 000 négyzetméteres B-oldali móló jelentősen növelte nem-schengeni utasaink kényelmét

– mondta Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója. Hozzátette, „Új beruházások egész sorát tervezzük a repülőtéri infrastruktúra további fejlesztésére.

Nem kevesebb, mint 225 milliárd forintos (700 millió eurós) beruházást tervezünk 2024-ig, aminek legfontosabb eleme egy teljesen új terminálépület megtervezése és megvalósítása lesz a jelenlegi 2. Terminál tőszomszédságában.

Idén átadjuk az új, összesen 20 000 négyzetméteres Cargo City logisztikai központot, amely az eddiginél jobban szolgálja majd az exportorientált magyar gazdasági szereplők és a velük együttműködő logisztikai vállalatok igényeit.”