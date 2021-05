Jármű A kényszer szülte változás hozzájárul a klímacélok eléréséhez

Egyre inkább zöldülnek a luxusautók is

Már a luxusautók gyártói is sorra jelentik be, hogy átállnak az elektromos modellekre. Legutóbb a Lamborghini közölte, hogy a fenntarthatóságot célozza meg, és 1,5 milliárd eurót költ a következő négy évben az elektromos átállásra. Azonfelül, hogy az ilyen autók vásárlóinak valószínűleg meg sem kottyan kifizetni a még magasabb árat, az is motiválja a gyártókat, hogy az EU-tól kapott haladék a szén-dio­xid-kibocsátás csökkentésére fokozatosan lejár.