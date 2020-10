Megszerezte az osztrák engedélyt is a CER csoport

A magyar tulajdonú CER vasúti árufuvarozó csoportnak tavaly sikerült meglovagolnia a konjunktúra által generált fuvarozásiigény-növekedést, és eddigi legjobb évét zárta – válaszolta a cég a Világgazdaság érdeklődésére. Sikeresen bővítette az ügyfélkörét is, főként a szlovákiai és a csehországi piacon. Fontos múlt évi esemény volt, hogy a CER Hungary Zrt. megszerezte a kibővített vasútbiztonsági tanúsítványt Horvátországra, és egy újabb ország vasúthálózatán továbbíthat saját jogon szerelvényt.

A zászlóshajó magyar leányvállalat EBITDA-mutatója a 2018-as 299 millió forintról 436 millió forintra nőtt, a fuvarozási teljesítménye 2,7 millió árutonnát tett ki.

Kedvezően alakultak a holdingszintű adatok is: az EBITDA 2019-ben 1,7 millió euró volt (2018-ban csaknem 1,2 millió), a működési területeken fuvarozott áru mutatószámának értéke pedig több mint négymillió árutonna.

Az idén azonban a koronavírus-járvány változást hozott. A kezdete óta Európában a vasúti árufuvarozás súlyos veszteségeket szenvedett el, Magyarországon is 15-20 százalékkal maradt el a fuvarozott áru mennyisége az előző év hasonló időszakáétól.

Ezen belül még kedvezőtlenebbé vált a helyzet a hagyományos áruféleségek (autóipar, vegyipar) piacán, mert a válság ezeknek a kibocsátását érinti a leginkább, a CER csoport pedig éppen ebben a fuvarozási szegmensben a legaktívabb. A CER idei kilátásai alapvetően partnerei eredményességétől függenek, a társaság profit-előrejelzést sem tudott adni erre az évre, ám hangsúlyozta, hogy ügyfelet nem veszített.

Az idei terveket érintő kérdésre válaszolva a CER csoport nagyszabású fejlesztésről számolt be. Fontos esemény volt, hogy

a CER Hungary a tavalyi horvátországi piacra lépés után az idén megszerezte az ausztriai engedélyt is, és megteheti első önálló lépéseit Nyugat-Európa felé, ausztriai fuvarjait a válság ellenére is el szeretné indítani még az idén.

Abban bízik, hogy e fuvarok jövőre már rendszeressé válnak. Nem álltak meg az eszközberuházások sem, készülve a járvány és a gazdasági válság utáni időszakra.

Meghatározó idei változás volt, hogy a CER Cargo Holding és a Széchenyi Alapok megállapodása alapján a magyar állam 20 százalékot szerezhet a CER csoportban. Ezzel a CER számára 2,2 milliárd forint beruházási forrás nyílt meg, amelyet elsősorban mozdonybeszerzésre kíván fordítani. (A megállapodásról szóló, júliusi bejelentés szerint a vasútcégbe beszáll két független piaci társbefektető is. A nyilvános adatok szerint egyelőre Horváth László az egyedüli tulajdonos 2019. december 19. óta, a néhány nappal azt megelőzően létrejött Rail Development Kft.-n keresztül. Júliusban azt is jelezték, hogy a CER csoport részvényeit 2022 végéig be szeretnék vezetni a Budapesti Értéktőzsdére.)