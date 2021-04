Mikor kell nyári gumira cserélni?

Sok autós bizonytalan abban, hogy pontosan mikor van szükség arra, hogy lecserélje a téli gumit. Egyáltalán miért van erre szükség? Ki határozza meg? Milyen tényezőket vegyünk figyelembe? Íme egy kis gyorstalpaló a kérdésről!

Egyáltalán miért van szükség gumicserére?

A téli gumi és a nyári gumi jelentősen különbözik egymástól. Hiszen a téli gumit hideg, csapadékos időre tervezték, a nyári gumit pedig melegre. Ez mit jelent pontosan? A téli gumik árkai sokkal jobban tudják elvezetni a csapadékot, mert erre vannak tervezve.

Emellett a gumik anyagösszetételében is jelentős a különbség. A téli gumi ugyanis olyan adalékot tartalmaz, amely segíti abban, hogy a gumi hidegben is lágy állagú maradjon, hozzásegítve használóját a biztonságos vezetéshez. Éppen ezért magasabb hőmérsékleten sokkal gyorsabban és könnyebben amortizálódik. Egyszerűen gyorsan elkopik. Ezért a megfelelően időzített gumicsere sokkal biztonságosabb, és összességében költséghatékonyabb is.

A nyári gumi anyagösszetételében, profilmélységében is a meleg aszfaltra van tervezve. Jobban tapad és kevésbé kopik. A nyári gumik esetében 2,5-3 mm a biztonságos profilmélység, míg a téli guminak minimum 4 mm-esnek kell lennie. A megfelelő profilmélység a vízelvezetés miatt szükséges, így akadályozhatjuk meg az aquaplanninget.

Mit mondanak a jogszabályok?

Magyarországon nem létezik pontos, kifejezetten erre vonatkozó szabályozás. Az előírt 1,6 mm-es profilmélységnek kell meglennie. Persze a nyáron gyorsan és könnyen amortizálódó téli gumival gyorsan el lehet érni ezt a határértéket.

Nézzünk szét külföldön! A szomszédos Ausztriában április 15-ig kötelező téli gumit használni. Eközben Csehországban és Romániában március 31. ez a határidő.

Minden országban az időjáráshoz igazodva határozták meg ezeket a törvényeket. Magyarországon is az időjárás, a csapadék és a hőmérséklet függvényében szokták meghatározni a gumiváltás időpontját, persze sokan igyekszenek minél tovább húzni a cserét, azonban ez hosszú távon nem költséghatékony.

Mit kell tehát figyelembe vennünk?

Általában a 7 fokos szabály szokta meghatározni a magyar autósok körében azt, hogy mikor érkezik el a nyári gumiabroncs ideje. 7 Celsius-fok az a napi középhőmérsékleti határ, amelytől már elkezdhet deformálódni a téli gumi. Persze ehhez tartósan el kell érni a 7 Celsius-fokos napi középhőmérsékletet, legalább egy hétig.

Magyarországon a legtöbben tehát a javasolt 7 Celsius-fokos napi középhőmérséklethez igazodva szokták végrehajtani a gumicserét. Ennek az a következménye, hogy a gumiszervizek ekkor szoktak megtelni.

Ez a zsúfolt időszak általában március 20 és április 20 között szokott lenni. Ezért ha szeretnénk elkerülni a tömeget, érdemes ezen az időszakon kívül lecserélni a téli gumiabroncsot. Aki számára fontos a kényelem is ebben a kérdésben, nyugodtan időzítse április utolsó két hetére a cserét, 20-a utánra.