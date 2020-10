Nem kulcsrakész a déli szakasz

A 3-as metró felújításán dolgozó cégek készre jelentették a munkálatokat a Nép­liget és Kőbánya-Kispest állomások között. Egy hét végi ütközés nyomán azonban a felújítás nem százszázalékos, pedig a BKV holnapra tervezi az üzembe helyezést.

Az M3-as vonal déli szakaszán nem mindenütt készült el az automatikus vonatvezérlő rendszer (AVR) – ez derült ki azokból a beszámolókból, amelyeket több szakmai szervezet is közzétett a közösségi oldalán egy szombati metróbaleset kapcsán.

Először a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület számolt be arról, hogy a hét végén a Kőbánya-Kispest állomás egyik kihúzóvágányán egy szerelvény kiütötte a bakot a helyéről. Személyi sérülés nem történt, utasok nem voltak a metrón, de az anyagi kár jelentős. A vizsgálatok zajlanak, vélhetően a járművezető mulasztott, azonban a Metróért Egyesület szerint a balesetben közrejátszhatott az is, hogy a kihúzók területén nem telepítettek AVR-t. A vonatkozó bejegyzés alatti hozzászólásokban később azt írták:

Illett volna az átadásra a teljes vonalszakaszon elkészülnie az AVR-nek.

A Metróért Egyesület állításának súlyt ad, hogy az elnöke Bíró Endre, aki a BKV igazgatóságának is tagja.

A Világgazdaság megkeresésére a szakember megerősítette az információt, és elmondta: nem normális állapot, hogy a déli szakasz holnap délutánra tervezett átadására nem áll rendelkezésre a vonatvezérlő rendszer ezen a részen. Az okokról nem tudott nyilatkozni, de értesülései szerint belátható időn belül nem fogják pótolni a hiányosságot.

Ez szomorú. Annyi legalább történt, hogy a baleset után a fordítási sebességet óránként 25 kilométerre csökkentették, és a BKV elrendelte egy második személy, egy segédvezető jelenlétét a szerelvényen a fordítási manőver során.

Arra a kérdésre, hogy az AVR a déli szakasz többi részén rendelkezésre áll-e, Bíró Endre úgy reagált lapunknak, hogy elméletileg igen, de ezt biztosan majd csak a csütörtöki üzembe helyezést követően lehet kijelenteni.

Kőbánya-Kispesten három kihúzó van, a 3-ason eleve nem működött programszőnyeg – ennek beépítését hiába javasolták a rekonstrukció keretében –, az 1-es és a 2-es vágányon viszont igen, csakhogy ezeket nem újították fel. A szombati baleset az utóbbin következett be, és a Metróért Egyesület elnöke szerint egyértelmű, hogy ha az AVR itt is elérhető, akkor az ütközés elkerülhető lett volna. „Ha működik a rendszer, kizárt, hogy ilyesmi megtörténjen.” Ugyanakkor azt is elmondta, hogy mivel a szóban forgó kihúzóvágányok üzemi területen vannak, amely az utasok elől le van zárva, a fennálló helyzet nem veszélyezteti a közlekedési biztonságot a déli szakaszon. Mindenesetre érthetetlen, hogy ebben a formában tervezik a vonal átadását. Már csak azért is, mert információink szerint a Népliget–Kőbánya-Kispest állomások közötti vonalszakaszt, benne a további állomásokat (Ecseri út, Pöttyös utca, Határ út) készre jelentették a vállalkozók, ami után megkezdődhetnek a műszaki átadás-átvételi eljárások.

Az ígéret szerint az AVR-rend­szert a BKV saját maga újítja fel. Megkérdeztük a fővárosi céget, hogyan értelmezhető, hogy egyfelől a rekonstrukciót befejezettnek tekintik, másfelől viszont az AVR nem működik teljeskörűen, és hogy emiatt vagy a hét végi baleset következményeképpen csúszhat-e a holnap délutánra meghirdetett átadás. A BKV lapunknak kiemelte: az utasszállításban nem érintett kihúzóvágány-szakaszon várhatóan még ebben az évben felújítják a rendszert, a szombati eset pedig nincs kihatással az átadásra.