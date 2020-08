Torlódik a forgalom az M7-es autópályán

Az Útinform tapasztalatai alapján az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtti napon a szokásosnál is erősebb forgalomra kell számítani, különösen az M3-as és az M7-es autópályán, és a Budapestről kivezető útvonalakon. A hosszú hétvége miatt az M7-es autópályán a Velencei-tó és a Balaton felé a szokásosnál is élénkebb járműmozgásra kell számítani, és más, közkedvelt turisztikai célpontokhoz vezető közutakon is érdemes megnövekedett menetidővel számolni.

Az Utinform tájékoztatása szeirnt szerda délután este hat körül sokan haladtak az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon. A budaörsi bevásárló központtól a Velencei tóig szakaszosan torlódik a forgalom.

Az M0-s autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharasztitól a Hárosi-Duna hídig lépésben haladnak a járművek. 20-25 perc az átjutási idő. Az ellenkező, M5-ös autópálya felé vezető oldalon Nagytétény térségében torlódik a forgalom.

Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé vezető oldalon, a fővárosi szakasztól, hatvanig szakaszosan torlódik a forgalom. Az M35-ös autópályán, a Berettyóújfalu felé vezető oldalon a 19-es km-nél, egy személyautó balesete miatt a pályát lezárták. A forgalmat a 14-es km-nél kiterelik, visszatérni Hajdúböszörménynél lehet.

A 86-os főúton, Nádasd térségében a 44-es km-nél, egy személyautó kamionnal ütközött össze. irányonként váltakozva halad a forgalom. Az 53-as főúton, Dunatetétlen közelében két személyautó ütközött össze. A 7-es km-nél rendőri irányítással halad a forgalom.

Pest megyében a Szentendre- Pomáz összekötő úton, Pomázon a Mártírok útján csőtörés okoz óriási torlódást. A magyar-osztrák határszakaszon, az M1-es autópályán, a hegyeshalmi határátkelőnél 1 km-es a kilépésre várakozó kocsisor.

A legnagyobb hazai kerékpáros körverseny – a Tour de Hongrie – augusztus 29-i rajtja előtt, a napokban jelentősebb felújítási munkálatokra kell számítani Esztergom térségében. A 11-es főúton jelenleg több kisebb szakaszon, Pilismarót és Esztergom között van kijelölt munkaterület, illetve ma délutánig a Pilisszentkereszt és Esztergom közötti útszakaszon összesen nyolc helyszínen kell forgalomkorlátozásra készülni.