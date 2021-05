Továbbra is a Suzuki uralja a magyar autópiacot

Az idén áprilisban forgalomba helyezett új személyautók 15 százaléka, összesen 1551 a Suzukitól került az utakra – derült ki a Datahouse legfrissebb jelentéséből. A második helyen a Toyota állt 1037, a harmadikon pedig a Ford 943 személyautóval.

Az idei első négy hónapban is a Suzuki állt az élen 6295 járművel, mögötte a Ford következett 4062, majd a Toyota 4042 gépkocsival.

A Škoda a negyedik a sorban, de már több mint ezer autóval lemaradva, tehát az első négy hónapban a legtöbb gépkocsit forgalomba helyező három márka egyben messze felül is múlja a többit. Ebben az időszakban a legnépszerűbb, B SUV kategóriát az egyik Suzuki Vitara modell vezeti 2956 darab autóval és csaknem 32 százalékos piaci részesedéssel, a Dacia Duster követi 2057 járművel – e modellből a Dacia az idén már 2948-at helyezett forgalomba. A második legnépszerűbb kategóriát (C alsó közép) is egy Suzuki modell vezeti, 25 százalékos piaci részesedéssel.

Áprilisban összesen 10 521 személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, 70 százalékkal többet, mint 2020 azonos hónapjában, és 15 százalékkal kevesebbet, mint 2019 áprilisában.

Az elmúlt év egészében éppen az április volt a mélypont, akkor csak 6188 új autó került a hazai utakra, ugyanis ez volt az első olyan teljes hónap, amikor végig érvényben voltak a járványügyi korlátozások. Az idén eddig összesen 42 714 személygépkocsit helyeztek forgalomba Magyarországon, a legtöbbet – 12 434-et – márciusban, a legkevesebbet pedig – 8868-at – januárban. A gyenge januári adatnak az is a magyarázata, hogy január elsejétől szigorodtak a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó uniós jogszabályok, ezért a kereskedők olyan autókat is forgalomba helyeztek a múlt év végén, amelyeket még nem adtak át az ügyfeleknek, ez némiképp torzítja a januári adatot.

A járvány hatását az újautó-piacra az idén még várhatóan nem heveri ki az ágazat, ugyanakkor a harmadik hullám lecsengésével, a járvány visszaszorulásával kaphat egy lökést a gépkocsivásárlás.

Tavaly a magyarországi autókereskedelem 18,5 százalékot esett, erre az évre pedig 10–15 százalékos bővülés a reális cél a szakmai előrejelzés szerint.