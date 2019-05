Számos jelentős innovációt hoznak a hazai vasútra a Stadler Minszk melletti gyárában készülő KISS motorvonatai, melyek a típustesztek után akár már az idei év végén üzembe állhatnak a MÁV-Start legforgalmasabb elővárosi vonalain.

Az év végén, de legkésőbb 2020 januárjában forgalomba áll az első tizenegy KISS emeletes vonat a főváros elővárosi vonalain, amelyeken 2021-ben újabb nyolc korszerű, kétszintes, Stadler-gyártmányú jármű jelenhet meg. A kifejezetten a MÁV-Start igényeire szabott szerelvényeknek mintegy ezer kötelezően teljesítendő nemzetközi feltételnek kell megfelelniük, egyebek között az átjárhatósági kritériumoknak (TSI) a biztonságos működés, a kockázatkezelés vagy az akadálymentesítés területén. Ezek teljesítése után következhet a nemzeti hatósági jóváhagyás – magyarázta Wolfgang Bösch, a Stadler műszaki projektvezetője fehéroroszországi sajtótájékoztatóján.

A budapesti elővárosi vasútforgalomban negyven nagy kapacitású, legalább 600 ülőhelyes járművet kell beszerezni, ezt a következő hat év alatt teljesítenék – erről Kormányos László, a MÁV-Start értékesítési igazgatója beszélt. Ismertette, hogy a beszerzésről 2017-ben született egy nyolcéves keretmegállapodás, amelynek értelmében negyven jármű hívható le. Ebből már tizenegy plusz nyolc szerelvényre van szerződés, de a második, huszonegy járműre vonatkozó ütem is előkészítés alatt van.

Az első ütemben érkező tizenkilenc vonat a Budapest–Vác–Szob és a Budapest–Cegléd–Szolnok vonalon szállítja majd az utasokat, a másodikban érkezők pedig a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon.

Ezzel az összes hagyományos ingavonatot kiváltanák Budapest elővárosában, és egységessé válna a szolgáltatás is.

A minőségjavítást szolgálja, hogy amint a projekt lezárásával hadrendbe állnak a FLIRT-nél háromszor nagyobb kapacitású, 600 utas szállítására képes KISS-ek, az előbbieket más vonalak menetidejének javítására használják majd. A tervek szerint a 2021 után érkező emeletes vonatokat a nyári időszakban a balatoni és a velencei-tavi viszonylatokon is kihasználnák, de a tanítási időszakban és a forgalmasabb periódusokban a kelet-magyarországi szakaszokon is bevetnék a jelenleg a fővárosi elővonalakon futó FLIRT-vonatokat.

Az igazgató kiemelte, hogy az új vonatok három jelentős innovációt hoznak.

Rugalmas kialakításuk lehetővé teszi 48 ülőhely eltávolítását, ezért például az idegenforgalmi főszezonban a háromszorosára növelhető a kerékpárszállítási kapacitás.

A jobban tervezhető menetrendet és a kedvezőbb járatkihasználást is segíti a KISS új utasszámláló rendszere, amelynek alkalmazásával a vasúttársaságnál tudni fogják, pontosan hányan utaznak az egyes járatokon, és a hányan szállnak le-fel az egyes megállóknál.

A Stadler vonatainak harmadik nóvuma a kocsitelítettség-jelző rendszer, amely a külső és a belső kijelzőkön megjelenített információval segíti az utasokat, hogy melyik kocsit válasszák felszálláskor, vagyis a kevésbé használt kocsirészek felé terelik az utazókat.

Mint Wolfgang Bösch, a Stadler műszaki projektvezetője hangsúlyozta, a társaság stratégiai célja, hogy lehetőleg minél több magyar beszállítója legyen. A forgóvázakat ennek megfelelően teljes egészében Szolnokon szerelik össze, az utastájékoztató rendszert is hazai cég fejleszti, de a féksatu és a vonatbefolyásolási rendszer is magyar vállalattól érkezik. Az utóbbi teszi lehetővé, hogy a felújított hazai vonalakon ténylegesen is kihasználható legyen a 160 kilométer per órás engedélyezett sebesség. Mindezek mellett a KISS motorvonatok betétkocsijait a Dunakeszi Járműjavítóban szerelik össze, és az üzembe helyezés is itt történik. A Stadler összességében 35 százalékos hazai beszállítóaránnyal számol. Az első KISS kocsik futópróbái három-négy hét múlva kezdődnek meg, a párhuzamosan több országban zajló típustesztekre öt járművet használnak majd.