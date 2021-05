Újranyitja kapuit a Debreceni Nemzetközi Repülőtér 

A Wizz Air, Európa leggyorsabban növekvő légitársasága örömmel jelenti be, hogy újra megnyitja debreceni bázisát.

Június 5-étől Eindhovenbe, június 12-étől pedig már London Lutonba is repül Debrecenből a Wizz Air.

Jegyek a légitársaság weboldalán, valamint mobilalkalmazásán keresztül foglalhatók ezekre, valamint további, Debrecenből induló járatokra. A járványhelyzet és a beutazási feltételek enyhülésével a Wizz Air közönségkedvenc járatai újra elérhetővé válnak, így a kelet-magyarországi utazók ismételten közvetlen járatokkal juthatnak el úti céljukba Debrecenből

Nagy örömmel jelentjük be a kedves utazóközönség számára, hogy habár lassan és fokozatosan, de számos járatunk újra elérhetővé válik.

A Debreceni Nemzetközi Repülőtér minden szempontból felkészült az újra indulásra, azonban a biztonságos utazás érdekében fontos, hogy a repülőtéren bevezetett fokozott egészségügyi intézkedéseket mindenki betartsa. Izgatottan várjuk 2021. június 5-én induló első eindhoveni járatunk utasait – mondta Vajda János, a Debreceni Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Debrecen International Airport Kft. ügyvezetője

Öröm számunkra, hogy a hazai és nemzetközi korlátozások enyhülésével újra repülhetünk Debrecenből.

A Wizz Air továbbra is elkötelezett, hogy elérhető utakat biztosítson mindenki számára, így bízunk benne, hogy fokozatosan egyre több járatot tudunk újraindítani a Debreceni Nemzetközi Repülőtérről is. Jó hír a nyaralást tervezőknek, hogy a következő napokban induló két útvonal után hamarosan visszatérnek a közkedvelt nyaralóhelyekre tartó járatok is, így azok is elkezdhetik az utazást szervezni, akik ebből a régióból szeretnének Európa legszebb tengerpartjaira repülni – mondta Radó András, a Wizz Air szenior vállalati kommunikációs menedzsere.

A Debreceni Nemzetközi Repülőtér, Magyarország második legnagyobb repülőtere, 2019-ben több mint 600 000 fős utasforgalmat bonyolított, és a Wizz Air helyi bázisán köszöntötték a légitársaság 1,5 milliomodik debreceni utasát is.