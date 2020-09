A vetőmagtermelés a járvány alatt sem áll meg

Zavartalanul működött a koronavírus járvány elmúlt hónapjai alatt a magyar vetőmag előállítás a járványügyi intézkedéseknek köszönhetően. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyamatosan figyeli és értékeli az őszi helyzetet, hogy a lehető legkisebb zökkenőkkel haladhasson az exportorientált ágazat, hangzott el a szervezet martonvásári küldöttgyűlésén.

Rendhagyó módon szabadtéren, a Martonvásári Kastélyparkban tartotta meg a vírushelyzet miatt tavasszal elhalasztott éves küldöttgyűlését a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. A testület elnöke, Takács Géza elmondta: „a vetőmagágazat szabályokat betartó, részletekre figyelő, zárt rendszerben működik. Az elmúlt hónapokban tagjaink komoly intézkedéseket hoztak munkatársaik egészségének védelmére, emiatt a termelés zavartalanul zajlott. Az őszi koronavírus helyzetet folyamatosan figyeljük és értékeljük, hogy a lehető leggyorsabban jelezni tudjuk azokat a problémákat, amelyek az ágazat akadálytalan működését esetlegesen befolyásolni tudják”.

A szakember leszögezte: a

járványhelyzet sem akadályozza azt, hogy a termelők mind minőségben, mind mennyiségben hozzájuthassanak a legkiválóbb vetőmagokhoz.

Nagy figyelmet fordítunk az exporthoz kapcsolódó logisztikára is, mert a vetőmagnak el kell jutni a külföldi vásárlókhoz is. Magyarország a világ élvonalához tartozik a vetőmagexportban, az ágazatban tevékenykedő vállalatok évente mintegy 170-190 milliárd forint értékű árut szállítanak szerte a világba. Az exportot befolyásoló jelenlegi tényezők, valamint a jövő feltérképezése érdekében átfogó felmérést indítottunk a tagságunk körében. Az itt kiértékelt tapasztalatokat értékelve széleskörű együttműködéssel el szeretnénk érni, hogy az ágazati exportunk ne csak stabil maradjon, hanem növelje is volumenét.

Az elmúlt évi eredményekről szólva Takács Géza kifejtette:

sok új, a szektor működését érintő jogszabály lépett életbe 2019-ben.

Az egyik legfontosabb az átruházott jogkörben végzett vetőmag-minősítés lehetősége, amelyben a hatósági feladatok egy részét a tagok is elvégezhetik. Ez nagy előrelépés, a hatósági munkát is nagyban segítené és könnyíthetné, de még sok egyeztetésre van szükség, tette hozzá Takács Géza.

A szövetség elnöke a küldöttgyűlésen ismertette: az elmúlt évben háromoldalú megállapodást írtak alá a Gabonatermesztők Országos Szövetségével és Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával a posztregisztrációs fajtakísérletek folytatásáról. Az együttműködés keretében a korábbi őszi búza és kukorica kísérletek mellett ettől az évtől az őszi káposztarepcét is tesztelik. A kísérletek eredménye fontos a gazdálkodók számára, akik így objektív információkat tudnak szerezni az egyes fajtákról.

A hagyományoknak megfelelően a küldöttgyűlésen dr. Balázs Ervin, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont főigazgatója és Takács Géza elnök átadta az idei Vetőmag Szövetség-díjat. Varga Dóra üvegművész alkotását ebben az évben Ertseyné dr. Peregi Katalin, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára, kertészmérnök kapta a magyar vetőmag ágazat fejlődése érdekében kifejtett tevékenységéért, a magyar vetőmag jó hírnevének megőrzéséért és nemzetközi szinten történő képviseletéért.

A rendezvényen Vetőmagszaporítói Termékpálya Bizottság javaslatára a küldöttek egyhangú szavazással Mátrai Tibort választottak a Vetőmag Szövetség alelnökévé.

A szakember évek óta képviseli a hazai szervezetet az Európai Vetőmag Szövetség (ESA) olaj- és rostnövény bizottságában. Az elnökségbe új tagok kerültek Fecsó Zoltán és Szabó Csaba személyében.