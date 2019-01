Agrárkamara szerint a földforgalmi törvény módosítása segít a gazdákon

A földforgalmi törvény módosítása következtében a helyi földbizottságokra vonatkozó további szabályok is változnak.

A földforgalmi törvény módosítása, amely pénteken lépett hatályba, megerősíti a helyben lakó gazdák szerepét, hozzájárul az agrárium versenyképességének a növeléséhez, illetve a visszaélések visszaszorításához és fontos szerepet játszik abban is, hogy a termőföld magyar kézben maradjon – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

A kamara kiemelte, a módosítás eredményeként megszűnik annak a lehetősége, hogy

a földterületek irreálisan magas áron cseréljenek gazdát, majd később azokat nem mezőgazdasági célra használják fel. A helyi földbizottságnak a helyi viszonyok figyelembe vételével kell megvizsgálnia az érintett terület jövedelemtermelő képességét, és az alapján kell értékelnie a vételárat.

A közlemény szerint az intézkedés a helyben lakó gazdák földvásárlását szolgálja, hiszen előnyben részesíti őket a termőföldek spekulációs célú felvásárlói helyett.

A törvénymódosítás következtében a helyi földbizottságokra vonatkozó további szabályok is változnak. A földbizottságok kiemelt szerepet töltenek be a földforgalom ellenőrzésében. Eddig, ha valaki nem értett egyet az állásfoglalásukkal, akkor az önkormányzatok képviselő-testületéhez nyújthatott be kifogást. A törvénymódosítás hatályba lépésével azonban már nem a képviselő-testületek vesznek részt az eljárásban, ugyanis a döntést a kormányhivatalok hozzák meg az agrárkamara állásfoglalása alapján.

A kormányhivatal döntésével szemben is lehet jogorvoslattal élni, fontos változás azonban, hogy a bíróság a döntést nem változtathatja meg, csak új eljárást rendelhet el. Ez azt jelenti, hogy nem bírálhatja felül a gazdálkodók állásfoglalását, azaz a jövőben erősödik a helyi gazdálkodók szerepe a birtokpolitika alakításában.