Brüsszel adja az zöldétlapot

Számos elemében pontosítania kellene az Európai Bizottságnak azt a nemrég közzétett listát, amely az új közös agrárpolitikában a gazdálkodókra vonatkozó környezetvédelmi kötelezettségeket tartalmazza – állítja Mezei Dávid, a Takarékbank agrár- és uniós kapcsolatokért felelős ügyvezető igazgatója.

Az új közös agrárpolitika (KAP) egyik legfontosabb újítása, hogy a közvetlen kifizetések 20 százalékát valamilyen környezetvédelmi többletkötelezettség, az úgynevezett eco-scheme teljesítéséhez kötik majd

– írja közleményében Mezei Dávid, a Takarékbank agrár- és uniós kapcsolatokért felelős ügyvezető igazgatója. Eddig nem lehetett tudni, hogy ezek közül a kötelezettségek közül az Európai Bizottság által megállapított listából választhatnak-e majd a tagállamok, vagy a nemzeti adminisztráció saját maga dolgozhatja ki az ajánlott környezetvédelmi gyakorlatokat, ez viszont most eldőlni látszik:

a zöldítéshez hasonlóan Brüsszelben készítik elő az étlapot, amelyről a tagállamoknak választaniuk kell.

Mezei Dávid szerint a most közzétett listát számos ponton szükséges tovább pontosítani, tisztázni, már csak azért is, mert szerinte az Európai Bizottság a saját céljaival is rendszeresen ellentmondásba kerül. Az eco-scheme-ek bevezetésének és alkalmazásának alapja a zöldmegállapodás, az EU klímavédelmi programjának megvalósítása. Mezei Dávid azonban úgy látja,

a listában számos olyan gyakorlat szerepel, amely növeli az egységnyi üvegházhatású gázok kibocsátását.

Ilyen a legtöbb állatjóléti intézkedés, de az extenzív növénytermesztési és állattenyésztési gyakorlatok is jellemzően csökkentik a hatékonyságot, és ennek következtében növelik az előállított termékre jutó fajlagos emissziót. További problémát okozhat a tagállamoknak a végrehajtásban az intézkedések ellenőrzése, monitorozása. A tagállamok ráadásul amiatt is nehéz helyzetben vannak, hogy kötelező lesz legalább 20 százalékot elkülöníteniük a közvetlen kifizetésekre szánt összegből, az úgynevezett nemzeti borítékból, a gazdák viszont önkéntesen vehetnek részt a programban. Vagyis ha túl sok elemet vesznek át a közös stratégiai tervbe, megnehezítik és kockázatossá teszik a végrehajtást. Ha viszont túl keveset, akkor felrémlik a forrásvesztés eshetősége, hiszen, ha túl szűk a kínálat, félő, hogy sok gazda nem találja meg a számára kedvező és teljesíthető eco-scheme-et – mutatott rá a Takarékbank szakértője.