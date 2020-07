Így áll jelenleg az aratás

Az őszi vetésű növények közül a repcét viselte meg leginkább az aszályos tavaszi időjárás, a júniusban érkező csapadék sem tudta pozitív irányban befolyásolni a termés mennyiségét. 199 ezer hektár került eddig betakarításra, nagy szórással a területek hozamai között – közölte a közösségi oldalán a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Tájékoztatásuk szerint az őszi árpa betakarítása csaknem befejeződött, a készültsége 96 százalékos. Nagy eltérések vannak megyénként.

Jól halad az őszi búza aratása is, itt 28 százalékra emelkedett a készültség, több mint 250 ezer hektáron fejeződött be eddig a betakarítás. Több helyen kicsi a szemméret, a sikértartalom csökkenése is problémát okoz. A magborsó betakarítása 57 százalékon áll, a termésátlag gyenge közepesnek mondható.

A tavaszi árpa esetében a betakarítás elején tartanak a gazdálkodók. A Világgazdaság pénteken megjelenő számában részletesebb adatokat tartalmazó cikket közöl a témában.