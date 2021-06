Kénytelenek rálépni a fékre az etanolgyártók

Az Egyesült Államokban a kínaiak által felvásárolt takarmánykukorica, Brazíliában a szárazság miatt megcsappant cukornád termés okoz gondot az etanolgyártóknak. Helyzetüket nem segíti az üzemanyagárak szárnyalása sem.

Jelentősen csökkenti etanol termelését a következő hónapokban a világpiac két legnagyobb szereplője, Brazília és az Egyesült Államok. Az ok:

az üzemanyaggyártáshoz alapanyagként használt kukorica és cukornád iránti kereslet gyors felfutása, s ennek egyenes következményeként a termény megdrágulása.

A takarmánynövényeket az állattartók a várható ellátási hiányra gondolva már lábon felvásárolják, nem szólva arról, hogy az afrikai sertéspestistől lassan megszabaduló és a hústermelést ismét felfuttató Kína minden egyes szem kukoricára vevő, s ez a jegyzésárakban is megmutatkozik. A chicagói árutőzsdén a kukorica határidős jegyzése nyolc éves csúcson van, az etanolé pedig 2014-ben járt ennyire magasan.

Paradox módon az etanol a jelenlegi árkörnyezetben nem tudja ellátni hagyományos küldetését, azt hogy a benzinhez adagolva csökkentse annak árát és beállítsa az oktánszámot

– hangsúlyozza Scott Irwin, a University of Illinois professzora. A benzin gallonjáért ugyanis átlagosan 3 dollár feletti összeget kérnek Amerikában, ez hét éves csúcs a helyi autós szövetség (AAA) adatai szerint, míg Brazíliában 4,06 dollárnál jár a mutató, pár centtel elmaradva a mindenkori rekordtól.

A világpiaci etanolexport háromnegyedét adó két ország termelői számára a benzinárak elszállása tehát gondot jelent. Az Energiainformációs Ügynökség (EIA) adatai szerint az amerikai etanoltermelés az áprilisi 537 ezer hordós napi átlagról feljött egymillióra, de innen legfeljebb araszolgathat felfelé a hiány miatt, de Geoff Cooper, Megújuló Üzemanyagok Gyártói Szövetségének elnöke szerint a 2018-as, 2019-es kibocsátás közelébe sem érhetnek. Az etanolgyártók 5,2 milliárd véka (egy véka = 35,2 liter) kukoricát tárolnak be az idei évre, ez szintén negatív rekord 2013 óta.

Brazíliában a cukornáddal van a probléma, a mostani idényben becslések szerint 7 százalékkal kevesebb terem a vetésterületet sújtó aszály miatt.

A feldolgozóknak pedig most jobban megéri, ha cukrot állítanak elő a terményből, ez is visszafogja az etanolgyártást. A gallononként rekordközelbe, 2,55 dollárra drágult etanolnak biztos piaca van, amíg kötelező 27 százalékos arányban a benzinhez kell adagolniuk az üzemanyag-kereskedőknek. Utóbbiak a bekeverési arány csökkentéséért lobbiznak, hogy költségeiket mérsékelhessék. Hivatkozhatnak arra is, hogy az etanolkínálat az idén 6 százalékkal, 28,2 milliárd literre csökkenhet a termék kereskedelmével foglalkozó StoneX prognózisa szerint.