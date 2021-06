Közeledtek az álláspontok a közös agrárpolitikát érintő vitában

A közös agrárpolitikáról szóló tárgyalások eredményesek voltak, egyetértéshez vezettek – mondta el Facebook videójában Lisszabonban Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára.

Közelítettek egymáshoz az agrárminiszterek álláspontjai a kétnapos lisszaboni egyeztetésen, ugyanis megpróbálták feloldani a május végi, Közös Agrárpolitika jövőjére vonatkozó tárgyalások megszakadását, miután a kudarcért felelős Európai Parlament felhatalmazást kapott arra, hogy leüljön a tárgyalóasztalhoz – mondta el Feldman Zsolt a megbeszélés után.

A portugál elnökség a május végén sikertelenül zárult tárgyalások után és a június végére tervezett elnökségét lezáró tárgyalások előtt informális miniszteri ülésen igyekezett közelíteni a tagállami, a parlamenti és a bizottsági álláspontokat. Az elnökség által összeállított kompromisszumos dokumentum és az egész napos szakértői előkészítő tárgyalás alapján az agrárminiszterek nagyon sok kérdésben közös álláspontra jutottak. Magyar részről megnyugtató volt azt hallani, hogy a legtöbb miniszter csatlakozott ahhoz a régóta hangoztatott véleményünkhöz, hogy a gazdálkodóink és az élelmiszer-előállításunk nem eshetnek áldozatul a kompromisszumnak – jelezte az államtitkár.

Feldman Zsolt jelentős eredménynek tartja, hogy a zöldülő agrártámogatások legfontosabb új eleme, azaz a területalapú támogatásként működő agrárökológiai alapprogram esetében a tagállamok és a tanács eljutott egy meglehetősen ambiciózus 25 százalékos költési célhoz, miközben kialakultak azok a rugalmassági szabályok, amelyek biztosítják, hogy a gazdálkodóink forrásvesztés nélkül állhassanak át a fenntarthatóbb termelésre.

A körvonalazódó megállapodás lehetővé teszi, hogy a gazdák versenyképességének megőrzése mellett tudjon hozzájárulni a teremtett világunk megóvásához – ismertette Feldman Zsolt.

A környezeti elköteleződésünk mellett a vidéki térségek társadalmi fenntarthatósága a második kiemelt cél számunkra, ezért nem engedhetünk abból sem, hogy a legkisebb, 10 hektárnál kisebb területen gazdálkodók számára egyszerűbb szabályok és a lehető legtöbb támogatási eszköz álljon rendelkezésre. Ebben a kérdésben is sok tagállam, valamint a tanács is egyetért, így alappal lehet abban bízni, hogy a mai találkozóval is tettünk azért, hogy a parlament és a bizottság tárgyalói elfogadják álláspontunkat és kiigazítsák jelenlegi javaslatuk következetlenségeit – mondta az államtitkár.

A harmadik legfontosabb elvi kérdés a kiszámíthatóság és a jogbiztonság ügye, ebben is egység alakult ki a tagállamok között Lisszabonban.

Éppen ezért a fennmaradó néhány vitás kérdés közül kiemelten fontos lesz majd Magyarország számára, hogy a hatástanulmány nélkül és jövőbeli jogbizonytalanságot keletkeztető megfogalmazásban született parlamenti javaslatok kikerüljenek a végső megállapodásból.

Az államtitkár szerint Magyarországon nem fog múlni a június végi megállapodás, hiszen csak néhány, a gazdálkodóink és élelmiszertermelésünk fennmaradásához elengedhetetlen elvi kérdéshez ragaszkodunk. Ebben hazánkat ma már egy gazdálkodói petíció is ösztönzi.