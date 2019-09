Nagy István: a tudásalapú mezőgazdaságé a jövő

A magyar agrárium kibocsátása folyamatosan növekszik, tavaly elérte a 2720 milliárd forintot, az élelmiszergazdasági export pedig közel 9 milliárd euró volt. Ahhoz azonban, hogy ezeket az eredményeket továbbra is fenn lehessen tartani, illetve folytatódjon a növekedés, korszakváltásra van szükség a mezőgazdaságban – jelentette ki Nagy István agrárminiszter az idei Bábolnai Gazdanapok megnyitóján. A magyar agrárium évezredes hagyományaira építve a tudásalapú mezőgazdaság lehet az ágazatot érő kihívásokra a válasz. A precíziós technológiák alkalmazása, az agrárium digitalizációja a magyar mezőgazdaságban nagy problémát jelentő munkaerő felhasználását is csökkenti, az alacsonyabb hatóanyag-felhasználással pedig egyben a környezetet is kíméli, ezzel pedig a társadalmi elvárásoknak is megfelel – tette hozzá.

A technológia azonban önmagában kevés, az alkalmazásához szükséges tudást is meg kell szerezni, az agrártárca pedig dolgozik az ezt segítő intézményrendszer fejlesztésén

– mondta a miniszter.

Emellett próbálják elősegíteni a generációváltást, amit jelez az is, hogy eddig 40 milliárd forintot fizettek ki 1040 fiatal gazda támogatására, valamint gazdaságuk elindításában 1300 termelőt segítettek összesen 15 milliárd forinttal.