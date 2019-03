Nem torpant meg az áremelkedés

Tavaly tizenkét százalékkal drágult a termőföld Magyarországon, és a hektáronkénti országos átlagára közelíti a másfél millió forintot – derült ki az Agrotax földpiaci elemzésének adataiból.

A 2017-eshez hasonló ütemben folytatódott a termőföld drágulása Magyarországon. Az Agrotax Iránytű adatai szerint tavaly egy hektár termőföld országos átlagára 1,437 millió forint volt, ami 12 százalékkal magasabb a 2017-es átlagárhoz, az 1,28 millió forinthoz képest. A korábbiaknak megfelelően a legdrágább régió ismét Budapest és környéke volt, ahol 3,1 millió forint a föld hektáronkénti átlagára, a legolcsóbb pedig Nógrád megye maradt, ahol átlagosan egymillió forint alatti árat fizettek a vevők egy hektárért. Az árak tavaly végre az Észak-Magyarország régióban is átlépték az egymillió forintos hektáronkénti szintet: a vevők a termőföld hektárjáért átlagosan 1,117 millió forintot fizettek.

A legtöbb föld a Dél- és az Észak-Alföldön cserélt gazdát (régiónként 5800, illetve 5500 hektáros volt a forgalom), ez az éves országos földadásvételek több mint 40 százaléka.

A szántó átlagos hektáronkénti ára 2018-ban mintegy 10 százalékkal emelkedett az előző évihez képest, elérve az 1,551 millió forintot. A korábbiakhoz hasonlóan a legnagyobb növekedés ismét az Észak-Alföldön volt, ahol az átlagár az ország többi területéhez képest 15 százalékkal volt magasabb. A hektáronkénti átlagárak mindegyik régióban meghaladták az egymillió forintot.

A legmagasabb árak továbbra is a Dél-Alföldön voltak, itt 1,847 millió forint volt az átlagár,

de másfél millió forint feletti átlagárak jellemezték az Észak-Alföld, a Közép-Magyarország és a Dél-Dunántúl régiókat is. A korábbi évekhez hasonlóan a legolcsóbban Észak-Magyarországon lehet szántót venni, itt hektáronként 1,148 millió forint volt az átlagár. A Budapest körzetébe tartozó szántók a legdrágábbak, ezek kétmillió forint felett forogtak (2,330 millió forint per hektár), de sokat kellett fizetni Békés megyében is (2,015 millió forint per hektár).

A teljes cikk a csütörtöki Világgazdaságban olvasható