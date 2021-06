Több mint 4 ezer milliárd az agráriumnak

Hét év alatt 4265 milliárd forint jut a magyar vidék, a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésére uniós forrásokkal együtt – közölte Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára szerdán Soltvadkerten.

Ebből az összegből 2021-re és 2022-re 1527 milliárd új forrás jut.

Az államtitkár a 2021-es és 2022-es év agrár- és vidékfejlesztési pályázatairól tartott előadásában arról is beszélt, hogy a közös agrárpolitika vidékfejlesztési pillérén keresztül Magyarországra érkező forrás mellé a kormány 80 százalékos nemzeti társfinanszírozást kapcsol,

ami 3272 milliárd forintba kerül a költségvetésnek.

Feldman szerint ez történelmi léptékű támogatás, és említette azt is, hogy az elmúlt félévben sikerült a lezárulni látszó Vidékfejlesztési Programot is feléleszteni. Új beruházási pályázatok is jöhetnek, megújuló vidék, megújuló agrárium néven 600 milliárdért és a 2020 végén kiírt felhívások keretösszege is 280 milliárddal nő.

A pályázatok közül a május 24-én nyílt gyümölcsültetvény-telepítés és gyógynövénytermesztés támogatásáról szólókat emelte ki, amire 15 milliárd forintot szánnak, és amire augusztus 23-ig lehet pályázni.

Július 7 és szeptember 28 között az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzésére is lehet pályázni, hat szakaszban, 50 milliárd forint értékben. A gombatermesztő és komposzt-előállító üzemek szeptember 13-ától tudnak pályázni a 20 milliárdos keretösszegre.

50 milliárd forint jut a terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatására, erre augusztus 2-ától lehet jelentkezni.

Az állattenyésztésnél az újranyíló felhívásokra hívta fel a figyelmet Feldman Zsolt. A baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztésére július 27-éig lehet jelentkezni, a keretösszeg 6 milliárd forint, míg az állattartó telepek fejlesztésének támogatására július 14-én nyílik majd meg a pályázati lehetőség 260 milliárd forint keret erejéig.

Az élelmiszeripari üzemek kisebb léptékű fejlesztésére 50 milliárd forint összegig július 7-étől pályázhatnak az érdeklődők, míg komplex beruházásokra augusztus 18-ától nyílik lehetőség mintegy 200 milliárd forint erejéig. Mindkét pályázati lehetőség a borászati tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztésekre is igénybe vehető.

Az együttműködő öntözési közösségek támogatásának harmadik szakasza július 12-én nyílik meg, forrása 2,32 milliárd forint.

Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenységét július 9-étől 8,71 milliárd forint forrásösszegig támogatják majd.

A külterületi helyi közutak fejlesztésére június 30-ától lehet pályázni, forrása egyelőre 50 milliárd forint.

A mezőgazdasági kisüzemek támogatásának negyedik szakaszát augusztus 3-ától teszik elérhetővé, a megemelt forráskeret 32,5 milliárd forint.

Az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák, illetve precíziós termesztési módok elterjesztésének támogatására, valamint a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének ösztönzésére kiírt felhívás július 26-ától lesz elérhető. A rendelkezésre álló forrás 100 milliárd forint.

Az államtitkár elmondta, a Vidékfejlesztési Programban eddig 95 felhívás jelent meg összesen 2707,73 milliárd forint keretösszeggel. Jelenleg 21 felhívás pályázható, 8 pedig már megjelent, de még egyelőre nem nyitott.

Font Sándor, az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának elnöke, egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta:

a 2013-2020-as hét éves uniós pénzügyi ciklushoz képest az elkövetkező hét évben háromszor több felhasználható pályázati forrás áll majd rendelkezésre.