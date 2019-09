Uniós pénzt szüretelhetnek a gazdák

Októbertől kifizethetik a tízmilliárd forintos borászati felhívás első nyerteseit, legalábbis a támogatói okirat birtokában egyre többen bizakodnak.

Jó hírt kaptak a szüret idején a borászatok, az elmúlt egy-két hétben ugyanis számos esetben váltottak jóváhagyott státuszúra a Vidékfejlesztési programban (VP) benyújtott uniós pályázataik, s ez azóta a többségnél támogatási okirattal is párosult – tudta meg a Világgazdaság. A VP sajátossága azonban, hogy az elnyert összeget még az okirat kiállításáról küldött értesítés után is homály fedi, a piaci várakozások szerint

októberben, novemberben mindenesetre ténylegesen is elkezdődhetnek a kifizetések a 10 milliárd forint keretű felhívásnál.

Nagy a szórás, hiszen családi tulajdonban lévő mikro- és kisvállalkozások ugyanúgy forrásra várnak, mint az ágazat nagyobb, technológiában és tőkeellátottságban is előrébb járó szereplői. Az eddigi tapasztalatok szerint kiemelten népszerű a lehetőség a 100-200 millió forintos éves árbevételi szinten mozgó, öt-tíz főt foglalkoztató termelők körében. Lapunk úgy tudja, a kisebb borászatok 20-40, a nagyobbak pedig akár 150-190 millió forint elnyerésében reménykednek, ami az 50 százalékos támogatási intenzitással számolva 40-80, illetve 300-480 millió forint értékű beruházásokat feltételez.

A Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programmal (Ginop) szemben azért előnyös a VP-pályázat, mert a Pest megyei borászatok sincsenek kizárva, az azonban nehezítő körülmény, hogy az előlegfelvétel biztosítékhoz van kötve, ami bankgarancia ugyanúgy lehet, mint jelzálog.

Emiatt arra lehet számítani, hogy csak a nyertesek 8-10 százaléka vesz fel előleget. Az is hátráltathatja a tervezett projekt megvalósítását, hogy mindössze 24 hónap áll rendelkezésre. Tekintve, hogy egyes esetekben a közbeszerzési eljárás lefolytatása akár egy évig is elhúzódhat, ez az idő nem feltétlenül lesz elegendő, ha építési beruházást, például szőlőfeldolgozó vagy palackozóüzemet is tartalmaz a fejlesztés.

