Üzletfejlesztés a borszakmában

Elindult az Agrármarketing Centrum (AMC) borszakmai és üzletfejlesztési programja, a Hungarian Wine Business Program elnevezésű, borszakmai mesterkurzussal és borkóstolóval egybekötött rendezvénysorozat lehetőséget teremt, hogy a résztvevők elmélyítsék tudásukat a magyar borvidékek által kínált gazdag választékban, valamint új kapcsolatokat építsenek és bővítsék üzleti hálózatukat – közölte az AMC.

A magyar borok népszerűsítését célzó, külpiaci eseménysorozat első rendezvényét az AMC és Magyarország Finnországi Nagykövetségének együttműködésében tartották kedden.

Finnország a magyar borexport egyik kiemelkedő célpiacának számít, így a rendezvénysorozat első állomása nemcsak azoknak a borászatoknak nyújtott lehetőséget, akik a jövőben tervezik kiterjeszteni exporttevékenységüket a finn borpiacra, hanem azoknak a termelőknek és boroknak is megjelenést biztosított, amelyek a finn piacon már jelen vannak – ismertették.

Az online borkóstolóval egybekötött mesterkurzuson tíz hazai pincészet prémium borválogatásán keresztül mutatták be Magyarország borrégióit, az egyes borvidékeket és az ott készülő borok főbb jellemzőit.

A virtuális kirándulásnak is beillő borkóstolón a nagykövetség rezidenciájára érkező vendégek a száraz tokaji furminttól indulva kiváló vörösborok segítségével barangolhatták be a Balaton-felvidéket, az Egri, a Szekszárdi és Villányi borvidékeket, hogy aztán visszatérjenek Tokajba, a finnek körében is ismert és elismert kései szüretelésű borokhoz és aszúhoz.

A mesterkurzust követően sétáló kóstoló során a pincészetek további borait is megismerhették a finn résztvevők, valamint táblagépek segítségével online B2B tárgyalásokat folytathattak le a borászatok képviselőivel.