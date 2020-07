Kollekcióba rendezik Bak Imre alkotásait

A Magyar Nemzeti Bank eddig is figyelmet fordított a művészeti mecenatúrára. Ennek a tevékenységnek része, hogy megakadályozza a legnevesebb magyar alkotók életművének szétszóródását.

A világ leghíresebb kortárs múzeumaiba kerültek be az elmúlt évtizedben Bak Imre képei. A magyar kortárs képzőművészet meghatározó, ma is aktív alkotójának életművét nemrégiben az Acb Galéria mutatta be, most pedig műveiből egy új gyűjtemény alapjait rakhatják le. A Herder-díjjal és a Nemzet Művésze díjjal is kitüntetett, Munkácsy Mihály- és Kossuth-díjas Bak Imre nemrég ünnepelte 80. születésnapját.

Az elmúlt években a művész alkotásaiból vásárolt a londoni Tate Modern és a New York-i Metropolitan Múzeum is.

A Műtárgy.com cikke szerint képei most egy új intézményi kollekció alapjai lehetnek, hiszen a kortárs gyűjtemény létrehozásának egyik első lépéseként közbeszerzési eljárást indított az MNB-Ingatlan Kft. Bak Imre 17 festményének megvásárlására.

A Magyar Nemzeti Bank eddig is figyelmet fordított a művészeti mecenatúrára, a nemzeti képzőművészeti örökség védelmére. Ennek a tevékenységnek része egy olyan kortárs gyűjtemény létrehozása, amely megakadályozza a legnevesebb magyar alkotók életművének szétszóródását. A műtárgyak beszerzését minden esetben igazságügyi szakértői vélemény, valamint szaktekintélyekből álló testület javaslata alapján támogatja a Műalkotás Beszerzési Bizottság. A tervezett gyűjtemény fókuszában az elmúlt évtizedben nemzetközi sikereket is elérő neoavantgárd és geometrikus absztrakt művek állnak, de figyelmet kívánnak fordítani más műfajokra és művészgenerációkra is.

Megkérdőjelezhetetlen művészeti értékű kollekció kialakítására törekszünk. A döntések kizárólag szakmai alapon történnek, a vásárlásokkal példát akarunk mutatni mások számára a művészeti mecenatúrára

– mondta a kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán Kai­ser Vizi Kata, a projekt szakmai koordinátora. Az MNB-alapítvány által létrehozott Ybl Budai Kreatív Ház művészeti vezetője kiemelte, az a törekvésük, hogy a vásárlások galériákon keresztül történjenek, mert így a gyűjteményépítés jóval szélesebb körben fejtheti ki pozitív hatását.

