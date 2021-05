Kriptodevizával is lehet licitálni a Sotheby’s aukcióján

Bitcoint és ethert is elfogad fizetőeszközként a Sotheby’s a jövő heti New York-i árverésén, amelyen Banksy, a rejtőzködő grafittiművész ikonikus műve, a Love is in the Air kerül kalapács alá – közölte kedden az aukciósház.

Ez lesz az első alkalom, hogy kriptovalutával lehet fizetni egy fizikai formában létező műtárgyért, ami az egyre növekvő elfogadás jele.

A Sotheby’s művészettörténészeinek becslése szerint három- és ötmillió dollár közötti áron kelhet el Banksy alkotása.

Az aukciósház egy amerikai krip­to­tőzsdével, a Coinbase Global Inc.-nel fogott össze, amely a blogjában közölte, hogy az aukció ideje alatt segíteni fog az áringadozás kezelé­sé­ben. Az együttműködés utat nyithat a kriptovaluták elfogadásának az aukciókon – tették hozzá.

Április közepén rekordszintre, 64 ezer dollár fölé emelkedett a bitcoin jegyzése azon a napon, amikor a NASDAQ-ra bevezették a legnagyobb amerikai kriptotőzsde, a Coinbase Global Inc. részvényeit.

A kriptovaluták a digitális művészet terén egyre elterjedtebbé válnak. Márciusban mintegy 70 millió dollárért kelt el az amerikai Mike Winkelmann, művésznevén Beeple Everydays The First 5000 Days című digitális alkotása a Christie’s árverésén, az aukciósház először adott el egy fizikai mivoltában nem létező műtárgyat.