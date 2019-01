Meghökkentő tárgyak kalapács alatt

Az árverések világa nemcsak a gyűjtőket tarthatja izgalomban, azoknak is érdekes lehet, akik csak a partvonalról figyelik a műkincsek lenyűgöző világát. A tavalyi év különösen érdekes volt ilyen szempontból, világszerte számos figyelemfelkeltő aukción keltek el a legfurcsább, legmeghökkentőbb tárgyak. Gazdára talált például Stephen Hawking kerekesszéke és egy festmény is, amelyet mesterséges intelligencia alkotott.

A legnagyobb édesvízi gyöngy, egy a Holdról származó kő és Stephen Hawking ke­rekesszéke – többek között ezek szerepelnek a CNN összeállítá­sá­ban, amelyben a tavalyi év legfi­gyelemfelkeltőbb árveréseit gyűjtötték össze. A listán elsőként az eddig talált legnagyobb édesvízi gyöngy szerepel. Az Alvó Oroszlánként elhíresült képződményt 320 ezer euróért (103 millió forint) adták el egy hollandiai árverésen májusban. A csaknem nyolc centi hosszú és több mint 100 grammot nyomó gyöngy Kínából származik, feltehetőleg az 1700-as évekből. Az elmúlt háromszáz év során különböző kereskedők és ékszerészek tulajdonában volt, sőt, annak idején Nagy Katalin orosz cárnő is birtokolta.

Szerepel a listán három különleges kis kövecske is. A novemberben New Yorkban elárverezett kavicsok igazi földönkívüliek, ugyanis a Holdról származnak. Az egykori szovjet Luna–16 hozott anyagmintát a Holdról 1970-ben. A köveket Nina Ivanovna Koroleva, a szovjet űrprogram egyik vezetőjének özvegye 1993-ban eladta a Sotheby’s aukciósháznak – ez volt az első alkalom, hogy „földönkívüli” tárgy került a ház birtokába. A köveket tavaly novemberben 855 ezer dollárért (242 millió forint) árverezték el.

A tavaly márciusban elhunyt Ste­phen Hawking egyik régebbi kere­kesszéke volt a következő a CNN listáján. 300 ezer fontért (106,8 millió forint) adták el a Christie’s novemberi online aukcióján, a bevétel teljes egészében a Stephen Hawking Alapítványhoz és a Motor Neurone Disease Associationhöz (egy a moto­neuronbetegségek kutatására létrejött szervezet) került. A neves tudós híres volt arról, hogy szeretett „száguldozni” a kerekesszékével, 1977-ben Károly herceg lábán is áthajtott. Egy életrajzi írásban szerepel az is, hogy Hawking állítólag azt mondta, bánja, hogy nem tette ugyanezt Margaret Thatcherrel. A széket egyébként a hatvanas évektől csaknem harminc éven át használta.

Egy 3000 éves asszír dombormű is bekerült az összeállításba, ezért 31 millió dollárt adott valaki a Christie’s árverésén októberben, ez eddig a legmagasabb áron elkelt asszír műtárgy.

Egy 5655 karátos smaragd, amelyet októberben bányásztak ki Zambiában, szintén a listán van, egy novemberi árverésen Szingapúrban 28,4 millió dollárt (8 milliárd forint) adott érte új tulajdonosa.

Igazi különlegesség az a festmény, amelyet mesterséges intelligencia alkotott. Az Edmond de Belamy címmel ellátott, egy képzeletbeli báróról készült portré az első ilyen tárgy, amelyet aukción értékesítettek. A Christie’s októberi árverésén 432 ezer dollárt ért valakinek, ez jócskán meghaladja a becsült 10 ezer dolláros árat. Bár az alkotó aláírásaként a „min G max D x [log (D(x))] + z [log(1 – D (G(z)))]” szerepel a képen, a mű a párizsi Obvious csoport ötletéből jött létre. A Generative Adversarial Network (GAN) nevű algoritmus már létező festmények adatbázisát tanulmányozva hoz létre új képeket. A Belamy-sorozat elkészítése előtt 15 ezer portrét tanulmányozott.

Ha már festmény, nem maradhat ki a gyűjtésből Banksy nagy port kavaró, önmagát megsemmísítő alkotása. A fenegyerek művész képét egy londoni aukción árverezték el. Új tulajdonosát azonban jókora meglepetés érte: mi­után leütötték az 1,4 millió dolláros végső árat, a festmény egy a keretbe rejtett iratmegsemmisítőben ledarálta önmagát. Banksy az Instagramján ezt írta az árverés után: „going, going, gone”, azaz „megy, megy, eltűnt” – ez a magyarul szokásos „először, másodszor, elkelt”-nek felel meg.

Nem semmisült meg viszont az az eredeti térkép, amelyet E. H. Shepard készített a Micimackó első kiadásához. A Százholdas pagony részletes ábrázolása csaknem 600 ezer dollárt (170 millió forint) ért valakinek a Sotheby’s júliusi árverésén. Az aukcósház szerint még soha ennyit nem fizettek könyvillusztrációért.

Egy lépcső is felkeltette a gyűjtők érdeklődését: az Eiffel-torony lépcsőjének egy darabját 169 ezer euróért (54 millió forint) vette meg valaki novemberben az Artcurial aukciósház árverésén. A 25 fokból álló, 4,3 méter magas csigalépcső egykor az Eiffel-torony második és harmadik szintjét kötötte össze, mielőtt a most működő lifteket beépítették volna 1983-ban. Egyébként több másik darabot ebből a lépcsőből már korábban értékesített az említett aukciósház, így a világ számos pontján megtalálhatók, egyebek mellett Japánban, New Yorkban és Svájcban is.

A cikk a Világgazdaság január 4-i számában jelent meg