A televíziós reklámköltések négy százalékkal bővültek

Tavaly 63 milliárd forintos reklámköltés történt a hazai televíziós reklámpiacon, ami 4 százalékos bővülésnek felel meg. Egy évvel korábban 60,7 milliárd forintot publikált a Magyar Reklámszövetség. Most a reklámtorta egyik részletét a tévés költéseket a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) és az EY tanácsadócég elemzése tartalmazza. Egyébként a teljes reklámtortát általában február, március könyékén szokták kihirdetni, most a koronavírus-járvány ezt is felülírta.

A friss kutatás adatai szerint

a tévés reklámpiac növekedése a versenypiaci szereplők nagyobb ráfordításaiból származik, miközben az állami hirdetések részaránya csökkent.

Az adatszolgáltatásban 74 magyar nyelven sugárzó tévécsatorna vett részt, melyek a Nielsen adatai szerint a piac 99 százalékát fedik le.

A szakemberek arra számítanak, hogy 2020-ban a televíziós reklám piac jelentős csökkenéssel néz szembe a koronavírus-járvány miatt. A MEME és az EY tizenötödik alkalommal elkészített éves felmérése rámutat arra is, hogy miközben az állami költésből származó tévés reklámbevétel 8 százalékkal csökkent, a piaci hirdetésekből származó bevételek pedig 6 százalékkal nőttek.

Az állami megrendelések részaránya a televíziós reklámpiaci költéseken belül így 2018 után újabb 1 százalékos csökkenéssel tavaly 10 százalékra, 6,4 milliárd forintra szűkült, míg a versenypiaci hirdetések a bevételek 90 százalékát biztosították, 56,8 milliárd forint értékben

– írták az elemzésben.

Továbbra is a klasszikus tévészpotok a meghatározóak a szektorban, amelyek árbevétele a 2018-as 0,4 százalékos emelkedéshez képest 2019-ben 3 százalékkal bővültek. Ugyanakkor az egyébtípusú, non-spot jellegű bevételek a 2018-as 9 százalékos bővülés után tavaly további 16 százalékkal nőttek és immár 4,3 milliárd forintos összbevételt képviselnek. A non-spot jellegű hirdetések részaránya a televíziós reklámtortán belül így összességében már 7 százalékra nőtt.

A MEME és az EY tanulmánya idén először a televíziók árubarter ügyletekből származó bevételeit is összesítette. Az árubarter ügyletekből származó bevételek 2019-ben meghaladták az 1,8 milliárd forintot, így a teljes televíziós reklámbevétel árubarterrel együtt 65,07 milliárd forint volt. Az árubarterrel kiegészített teljes 2019-es televíziós reklámtortának a 3 százalékát tette ki a spot és non-spot típusú árubarter.