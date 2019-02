Az amerikai elnök egy kissé magára vette Spike Lee szavait

Hétfői Twitter-bejegyzésében Trump azt írta, hogy Lee „az elnök elleni rasszista oldalvágást fogalmazott meg”. Trump hozzátette, hogy „szinte egyetlen” elődje sem tett annyi mindent az afroamerikai lakosságért, mint ő.

Lee a Csuklyások: BlacKkKlansman című filmért vehette át a legjobb adaptált forgatókönyv Oscar-díját helyi idő szerint vasárnap este a Los Angeles-i Dolby Színházban.

Be nice if Spike Lee could read his notes, or better yet not have to use notes at all, when doing his racist hit on your President, who has done more for African Americans (Criminal Justice Reform, Lowest Unemployment numbers in History, Tax Cuts,etc.) than almost any other Pres!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. február 25.