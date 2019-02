Még mindig menő a lemez és a kazetta

A legjelentősebb és legkedveltebb online zenei adatbázis, diszkográfia-gyűjtőoldal és internetes lemezpiactér minden év elején összesíti az előző évre vonatkozó adatokat. A 2018-as kimutatás tanulságai szerint lassul az adatfeltöltés, ugyanakkor előszeretettel vásárolunk bármilyen fizikai adathordozón zenét.

A Discogs jelentése szerint az adatbázisban évről évre egyre több hézagot tömnek be a felhasználók, és ezzel magyarázható, hogy a közösségi alapon működő adatfeltöltés mennyisége 2018-ban mindössze 0,42 százalékkal nőtt a 2017-es számadatokhoz képest – ismerteti az adatokat a Recorder nevű blog. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy vinylből 2017-ben 568 ezer kiadvány került fel, tavaly pedig 553 ezer, és a CD-kből is néhány százalékkal kevesebbet tettek fel az oldalra. A pozitív mérlegért elsősorban a digitális formátumok adatbevitelét illeti meg a dicsőség, 14 százalékos növekedéssel, de a kazetták is szépen teljesítettek.

A felmérés szerint még mindig a népszerű műfajokból kerül fel a legtöbb információ (pop, rock, elektronika, folk/világzene/country), egy-két obskúrusabb zsánerben azonban markánsan megnőtt az aktivitás,

a „rezesbanda & katonazenék” kategóriában például 40 százalékkal több adatot vittek fel a felhasználók.

A legtöbb adatot az USA és Nagy-Britannia termeli, a sor végén pedig Szíria, Izland és Szenegál kullog, viszont mindhárom országban megduplázódott vagy -triplázódott a felöltések száma.

Az online piactér eladási mutatói alapján a zenerajongók gyűjtőszenvedélye nem hagyott alább 2018-ban sem:

az összeladási szám egy év alatt 8,68 százalékkal bővült, így az 10 millióról mintegy 10,9 millióra nőtt.

A régebbi megjelenések közül a Pink Floyd sajátította ki magának az első két helyet, a Wish You Were Here azonban népszerűbbnek bizonyult a The Dark Side Of The Moonhoz képest. A harmadik helyen a Beatles tanyázik (Abbey Road), negyedik Michael Jackson (Bad), ötödik az új reneszánszát élő Queen (A Night At The Opera). A 2018-as albumok közül az első helyen a stoner-doom metal Sleep The Sciences című lemeze végzett.

Legdrágábban pedig minden idők legritkább zenegyűjtői kincse, Prince Black Albumjának eredeti, bezúzatlan példányainak egyike kelt el:

az eredeti nyomat Kanadából került elő, és 27 500 dollárért, azaz 7,7 millió forintért zsákolták be a Discogsról.