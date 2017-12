Rekordot hoztak az ünnepek

Hat éve nem voltak ennyire bőkezűek az amerikaiak az ajándékvásárláskor: a Mastercard kártyatársaság év végi felmérése szerint 4,9 százalékkal költöttek többet, mint tavaly ilyenkor.

Legutóbb 2011 karácsonyakor nyíltak ennyire szélesre a pénztárcák. Ezen belül is az internetes vásárlások 18,1 százalékos bővülése érdemel említést, igaz, az online költéseknél már természetesnek tekinthető a két számjegyű bővülés. A vásárlási szokások megváltozása is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Amerikában az idén is ezerszám zártak be a hagyományos boltok, s a tendencia nem tompul. Szeptemberben a legnagyobb játékkereskedelmi lánc, a Toys ”R” Us kért csődvédelmet, mert vevőit az interneten áruló konkurensek magukhoz csábították.

Mindent egybevetve az idei év így is a kiskereskedőké volt, a dinamikusan bővülő gazdaság s ennek nyomán az erősödő fogyasztói bizalom egyaránt kedvezett nekik – idézi a USA Today Sarah Quinlant, a Market Insight alelnökét, aki szerint ez egyelőre tompítani látszik a hagyományos beszerzési csatornákat már-már temető véleményeket. A november 1-jétől karácsonyig tartó időszak dollárban mért forgalmi adatait csak később közlik, de az már látható, hogy 7,5 százalékos növekedéssel a háztartási elektronikai termékek vitték a prímet, de a bútorok és a lakberendezés kiegészítő kellékei is 5,1 százalékkal többet hoztak az idén. Ékszerekből 5,9 százalékkal fogyott több. A vásárlások intenzitása a novemberi szezonkezdettől a hálaadást követő napokig rendkívül erős volt, utána lecsendesedett a kereslet, hogy az utolsó hét utolsó napjait rohamkészültségben tölthessék a boltosok és a fuvarvállalatok.

Utóbbiak számára nemcsak a kiszállítás, hanem a kéretlen vagy nem megfelelő minőségű árut tartalmazó csomagok visszaküldése is kiváló üzletet jelent – írja a CNBC. Az Optoro piackutató 90 milliárd dollár értékűre becsüli azt a csomagmennyiséget, amelyet most visszaküldenek a feladóknak. A feltüntetettnél silányabb termékek mennyisége az online forgalommal párhuzamosan drasztikusan nő, mert a fényképek és a valóság sokszor köszönő viszonyban sincsenek egymással. A visszaküldött áruk negyede ehhez az időszakhoz kötődik. A FedEx becslése szerint a kivitt csomagok 15 százaléka vált az idén retúrjegyet, amit a UPS-nél és a FedExnél kedvezménnyel vásárolhatnak meg a fogyasztók, e cégek külön átvevőpont-hálózatot alakítanak ki erre a célra.