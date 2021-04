Tíz nap karantén vár a horvátországi nyaralókra

Horvátország a legnépszerűbb külföldi úti cél. Talán nem véletlenül, hiszen a legközelebbi tengerpart pontosan 500 kilométerre esik Budapesttől. Mára teljesen kiépült a horvát autópálya-rendszer, így gyorsan lejuthatunk délebbi, mediterrán városokba is.

Tavaly a legtöbb magyar család a Balatonon nyaralt. Horvátország turizmusa meg is érezte a vendégek kiesését, közel 50 százalékos turisztikai bevételcsökkenést volt kénytelen elszenvedni.

A horvatorszaginfo.hu turisztikai portál szerint Horvátország az idén fokozott figyelmet fordít a Covid-biztonságos nyaralásra. Az Európai Unió által javasolt Covid- – zöld – útlevelek bevezetését Horvátország is támogatja. Folyamatosan dolgoznak a Covid-bizonyítványok infrastruktúrájának kiépítésén. Emlékeztetőül: Covid-útlevelet az kaphat, aki átesett a koronavírus-betegségen, koronavírus elleni oltást kapott, vagy van PCR-tesztje.

Könnyített határátlépés április 1-je után

Horvátország nagy lépést tett az turizmus újraindítása érdekében, hiszen 2021. április 1-jétől könnyítettek a határátlépésen. Az eddigi 48 órán belüli PCR-teszt helyett:

fél éven belüli oltási könyvvel, vagy

fél éven belüli igazolással, hogy átestünk a koronavíruson, vagy

PCR-teszttel, vagy

az EU által elfogadott antigénteszttel

léphetünk be Horvátország területére.

Jelen könnyítés alapvetően a húsvéti szünetre szólt (egészen pontosan április 15-ig). Nem módosítottak a határátlépési törvényen, így jelen pillanatban is könnyített határátlépéssel utazhatunk Horvátországba. A horvátok egyébként úgy kalkulálnak, június elejétől Covid-útlevéllel utazhatnak a turisták.

A horvátországi turisztikai beutazás feltétele még az érvényes szállásfoglalás és az egészségügyi regisztráció is. Magyarországgal ellentétben Horvátországban most is lehet szállást foglalni.

A Magyarországra történő visszautazásra továbbra is az általános szabály érvényes:

10 nap karantén, mely 2 PCR-teszttel kiváltható,

ha valaki fél éven belül átesett a koronavírus-betegségen, nem kell karanténba vonulnia,

céges, hivatalos utazás esetén sincs karanténkötelezettség.

Horvátország részben kifizeti a PCR-tesztet

Számos szállodalánc, város idegenforgalmi képviselete ingyenes PCR-tesztet biztosít az utasoknak annak érdekében, hogy könnyítsék a visszaérkezésüket. Nikolina Brnjac turisztikai megbízott úgy nyilatkozott: Horvátország tisztában van azzal, mekkora anyagi terhet jelent egy család számára a kiinduló országba való visszatéréshez szükséges PCR-tesztek elvégzése, ezért a horvát kormány 20 millió kunát – nagyjából egymilliárd forintot – különített el turisztikai PCR-tesztekre.

Ha Horvátországban PCR-tesztet csináltatunk, azt a magyar hatóság az országba történő belépéskor elismeri. A magyarországi karantén kiváltásához azonban két PCR-teszt kell. A másodikat már Magyarországon kell megcsináltatni.

Június 15-e után az Európai Unión belül egységesen Covid-útlevéllel utazhatunk.

Az angolok már utazhat(ná)nak

Mivel Angliában kezdték el Európában a lakossági tömeges oltást, így a brit társadalom érte el először azt az állapotot, hogy az emberek tömegesen utazni tudjanak. Ugyan Horvátország április 1-je után könnyített a határátlépésen, de mivel Anglia már nem az EU tagja, így külön megállapodást kötött a két ország. Horvátország korlátozások nélkül várja a 180 napnál nem régebben oltott, Covidon átesett vagy PCR-teszttel érkező brit vendégeket. Angliában egyébként nemzetközi utazási tilalom van május 17-ig, így várhatóan ezen dátum után utazhatnak brit turisták Horvátországba.

70 ezer turisztikai dolgozó kér oltást

Horvátországban kicsit lassan halad a koronavírus elleni védőoltások beadása, hiszen Horvátország csak EU-engedélyt kapott vakcinákból rendelt. Az akadozó vakcinaszállítás Horvátországban is nehézséget jelent, ráadásul a horvátok az AstraZeneca-vakcinából rendeltek a legtöbbet. Az oltóanyag körül kialakult kétes helyzet miatt a lakosság oltása belassult. Horvátországban nincs helyettesítő vakcina, mint Magyarországon a Szputnyik vagy a Sinopharm. A helyettesítő oltás a Pfizer lenne, mely éppen elég az idősebb korosztálynak.

Április közepétől érkezik a Johnson & Johnson Janssen oltóanyaga, mellyel az aktív lakosság védettségét szeretnék kivitelezni. Eddig nagyjából 70 ezer turisztikai dolgozó jelentkezett védőoltásra. Utánuk 90 ezer szállásadó vakcinációja következik. Annak érdekében, hogy megindulhasson a lakosság tömeges oltása, megnyitják a zágrábi arénát. Júniusra a lakosság felét szeretnék beoltatni a horvátok.

Itt minden fontos információt megtalálsz

A horvatorszaginfo.hu weboldalon igyekszünk minden utazással kapcsolatos információt megosztani, így elérhető a jelenlegi határátlépési szabályozás is. Érdemes elmenteni a weboldalt a könyvjelzőink közé és rendszeresen felkeresni a portált, mert az utazási információk mellett majdnem minden településről, fontosabb látnivalóról, legjobb strandokról található leírás.

Mennyibe kerül most egy horvátországi nyaralás?

Egy horvátországi nyaralási költségvetést alapvetően három nagyobb tétel határoz meg: az utazás költsége, a szállásdíj és az ottani költések. Ami a horvátországi árakat illeti, az elmúlt két évben nem volt marginális változás. Mivel 2020-ban kevesebb volt a turista, jelentősen nem emelkedtek sem a szállás-, sem az éttermi árak.

Nagyságrendileg azt lehet mondani, nyár kellős közepén napi 20 000 forinttól találunk akár 3-4 fős családi apartmanokat. Ha tengerparti vagy wellness-szolgáltatást is nyújtót keresünk, napi 30-40 000 forintnyi kunával számoljunk. Itt azért megjegyeznénk, ha kicsit távolabb van a szállásunk a tengertől, már napi 25 000 forintért találunk medencés családi apartmanokat.

Ami az utazási költséget illeti, a legközelebbi tengerpart eléréséhez nagyjából 6000 forint az autópálya díja. Zadarig 8700, illetve Splittig 11 800 forintot fizetünk majd.

Mindent egybevéve, Horvátország az idén is várja a magyar utasokat. Jelen pillanatban ha fél éven belül átestünk a koronavírus-betegségen, korlátozás nélkül utazhatunk. Ha regisztráltunk a Covid elleni védőoltásra, akkor június 15-e után az EU-n belül a Covid-útlevelünkkel szabadon közlekedhetünk, így Horvátország ugyanúgy elérhetővé válik, mint a koronavírus-járvány előtt. Ha nem szeretnénk koronavírus elleni védőoltást, az EU által jóváhagyott antigénteszttel utazhatunk.

Sok szállásadó vagy város – mint például Rovinj városa vagy a Falkensteiner szállodalánc – kifizeti a visszautazáshoz szükséges teszt árát. Ha a szálláshely vagy a város idegenforgalmi képviselete nem állja a PCR-teszt árát, kérjük meg a szállásadónkat, hogy az országos keretből kérjen tesztelési lehetőséget.