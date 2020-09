A magyarok tolták a horvát turizmust

Az E-visitor rendszer adatai szerint 2020 első nyolc hónapjában 222 000 magyar turista 1 300 000 vendégéjszakát töltött Horvátországban, ami a tavalyi év ugyanezen időszakában realizált eredmény 43 százaléka – derül ki a Horvát Idegenforgalmi Közösség legfrissebb közleményéből. A magyar turisták és az általuk realizált vendégéjszakák száma júliusban és augusztusban volt a legmagasabb, ekkor közel 1 millió magyar vendégéjszakát regisztráltak.

Tavaly szeptember elsején átlépte a 3 milliót a magyar turisták horvátországi vendégéjszakáinak száma, vagyis a 2018-as rekordévhez képest még több magyar kereste fel az adriai államot, az idei szám így jelentős visszaesésnek tekinthető.

A Horvát Idegenforgalmi Közösség az idei évvel kapcsolatban kitért arra, hogy a magyar turisták és az általuk realizált vendégéjszakák számát tekintve a három legnépszerűbb horvát megye: Tengermellék-Hegyvidék (azaz a Kvarner régió); Split-Dalmát megye, valamint Zadar megye.

Érdemes megjegyezni, hogy a többi tengerparti megyéhez képes a legkisebb visszaesést Dubrovnik-Neretva megye produkálta, ami – többek között – a lengyel LOT légitársaság 13 évnyi szüneteltetést követően idén újraindított Budapest-Dubrovnik járatnak köszönhető.

A magyarok a legtöbb vendégéjszakát a következő üdülőhelyeken töltötték el: Vir, Crikvenica, Rovinj, Rab, Lopar, Medulin, Krk, Vodice, Poreč.

A hajós turizmus egyre nagyobb népszerűségnek örvend a magyarok körében, így nem meglepő, hogy júliusban 16 százalékos növekedést mértek ebben a szegmensben 2019 júliusához képest.

Az egyéni és szervezett utak arányát tekintve továbbra is az egyéni utak tarolnak (80 százalék), míg a szervezetten Horvátországba látogató vendégek aránya 20 százalék.

A világjárvány ellenére a horvát turizmus kiváló eredményeket ért el a nyári szezonban. Az első nyolc hónapban

Horvátországot csaknem 7 millió turista kereste fel, akik összesen csaknem 48 millió éjszakát töltöttek el.

A vendégszám és vendégéjszakák tekintetében a tavalyi rekord turisztikai eredményeinek idén körülbelül 53 százalékát sikerült teljesíteni. Ezek az adatok azt mutatják, hogy Horvátország biztonságos úti célként tudta magát pozicionálni, amihez azok a turizmusban dolgozó helyiek is hozzájárultak, akik szigorúan betartották az összes előírt járványügyi előírást és ajánlást.

A szolgáltatás és a tartalom minősége Horvátországban folyamatosan növekszik.

A szezon egyik legvonzóbb újsütetű létesítmény a július 1-jén a Makarska feletti Biokovo Természetparkban megnyílt Skywalk Biokovo, amelyet alig több mint 2 hónap alatt több mint 90 000 ember keresett fel.

Horvátország idén is egy sor nevezetes turisztikai listára került fel, míg

a tekintélyes amerikai Condé Nast Traveler utazási magazin a makarskai Nugal és a boli Zlatni rat strandokat Európa 25 legszebb strandja közé sorolta.

Végezetül szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik idén is Horvátországot választották nyaralásukhoz! Hisszük, hogy mint mindig, most is élvezték Horvátország szépségeit, volt alkalmuk pihenni és feltöltődni, s hogy szép emlékekkel tértek vissza Magyarországra.