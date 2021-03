A munkaerőhiány lehet a vendéglátóipar legnagyobb betegsége

A vírusválság és a lezárások egyértelműen a szálloda- és vendéglátóipart sújtják leginkább. Rengeteg a pályaelhagyó, akik kényszerűségből más területeken keresnek boldogulást, és nagy kérdés, hogy ők később visszatérnek-e. A gondok mellet az iparág már a nyitásra és újraindulásra készül. Mindezt hogyan tervezik? Erre a kérdésre igyekezett választ találni a WHC Csoport vezető szakemberek segítségével a HR Fest konferenciasorozat márciusi eseményén.

Mint írták, a turizmushoz kapcsolódó tevékenységek a koronavírus-járvány megjelenése előtt közel félmillió főt foglalkoztatott, és csak a belföldi vendégéjszakák mintegy 400 milliárd forintnyi bevételt jelentettek a szegmens számára. Becslések szerint a sokszorozó hatás miatt közel 800-900 milliárd forintot veszített a magyar gazdaság a tetszhalott vendéglátó- és szálloda iparághoz kapcsolódó kiesés miatt,

és egyelőre kérdéses, hogy hogyan és milyen tempóban sikerül majd feléleszteni a szektort a pandémiát követően.

Aki kapja, marja – merre vándorol a munkaerő?

Kulcsfontosságú a vendéglátás- és a szállodaipar számára, hogy a válságból megerősödve, új tervekkel, jobb béropciókkal kerüljön ki, tehát az egész HORECA ágazatban szintlépésre van szükség ahhoz, hogy versenyképes maradhasson hosszabb távon a munkaerőpiacon”. Ezt felismerve a legtöbb iparági szereplő nagy hangsúlyt fektet a fejlesztésekre, a rugalmasabb munkakörülmények megteremtésére, és kiemelt kérdésként kezeli a munkavállalók biztonságát és egészségét.

A megtartás is igazi kihívás a munkaadók számára, ahogy a motiváció és a szakmájukba vetett bizalom megőrzése is kulcskérdéssé vált.

Göltl Viktor, a munkaerő-közvetítéssel, munkaerő-kölcsönzéssel, diák- és nyugdíjas szövetkezeti foglalkoztatással, illetve bérszámfejtéssel foglalkozó WHC Csoport ügyvezetője úgy látja, hogy a munkavállalókat általánosságban is – teljesen indokolt – bizonytalanság jellemzi, így kifejezetten fontos a menedzsment részéről a folyamatos, átlátható kommunikáció és a biztonságérzetüket támogató intézkedések, például a rendszeres COVID-tesztelés vagy a járványügyi szempontól indokolt távolságtartás betartásának támogatása a mindennapi munkavégzés során.

A folyamatos újratervezés a normál üzletmenet része lett

Tervek és stratégiák akadnak bőven az iparági szereplők tarsolyában, de a nyitással és annak időpontjával kapcsolatos kérdések miatt ezek egylőre inkább csak vágyálmok. A legtöbben a tavalyi évhez hasonló meseszerű nyári szezonra számítanak, és a belföldi turizmus – legalább időleges – élénkülésére. Ezek a pozitív előrejelzések is inkább csak a balatoni és egyéb népszerű vidéki szálláshelyeket jellemzik, a fővárosi hotelek többsége már a 2021-es évet is elengedte, és leghamarabb a jövő tavaszi idényre jósolja a korábbi kereslet viszonylagos visszatérését, míg egyesek szerint akár 2-4 év is kellhet a talpra álláshoz. A nagyobb láncoknál akad olyan szálloda, amely már egy éve zárva tart, miközben más létesítmények időről-időre kinyitnak vagy folyamatosan fogadják az üzleti útra érkezőket. Flesch Tamás, a Continental Group tulajdonosa és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint a külföldi vendégek visszatérése kapcsán egyelőre még ilyen becslésekbe sem tudnak bocsátkozni, ugyanakkor az már most látszik, hogy a nyitásnál a megfelelő számú és minőségű munkavállaló újbóli beállítása lehet a szűk keresztmetszet.

Krónikus munkaerő-hiányt vizionál a szakma

A szakértők szerint akár fokozatos, akár robbanásszerű ébredés vár a HORECA iparágra,

a válság következményei hosszú távon éreztetik majd hatásukat.

Az már most látszik, hogy a munkaadók rugalmasabbak és jobban megbíznak a kollégákban, a munkavállalók még inkább megbecsülik a biztonságot jelentő pozíciójukat, miközben a szervezeten belüli összetartás erősödött. Éppen ebben bíznak a szektorban tevékenykedő vezetők: ezen a területen a munkavállalói élmény és a vendégélmény szinte elválaszthatatlan egymástól, és remélik, hogy a szakmájuk iránt elkötelezett vendéglátósok a válságot követően visszatérnek eredeti hivatásukhoz.