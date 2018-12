Digitális séta a zselici erdőben

Mostantól a Google StreetView szolgáltatásával is bejárhatjuk a különleges szépségű zselici erdő számos népszerű pontját. A gömbpanorámás fotókon többek között a dennai Feneketlen kút környéke, a Zselici Csillagpark és a Hotel Kardosfa is megelevenedik – számol be a Sefag Zrt közleményében.