Egy fővárosi kávé jobban megéri, mint a balatoni lángos

A járvány miatt az emberek többsége amellett döntött, hogy idén belföldön nyaral. A legnépszerűbb úti cél egyértelműen a Balaton, a legnagyobb veszteségeket pedig jelenleg Budapest szenvedi el. A főváros pont ezért sosem látott kedvezményekkel várja a turistákat, a szállodák és a szakmai szervezetek összefogásának eredményeként sokkal olcsóbb 2020-ban Budapesten nyaralni, mint a Balatonnál.

A Budapestre érkező turisták 89 százaléka általában külföldi, 11 százaléka pedig belföldi vendég.

Most a lecsökkent külföldi forgalom miatt a budapesti szállodáknak a belföldi vendégek megszólítására kell koncentrálniuk.

Az átlagos foglaltság a fővárosi szálláshelyeken jelenleg 22-30 százalék körül mozog. Nem csoda, hogy Budapest számos csábító lehetőséggel és persze jó árakkal próbálja felkelteni a belföldi utazók figyelmét.

A szállodák és a szakmai szervezetek összefogása egyre csalogatóbb ajánlatokat eredményez,

ilyen például az új Restart Budapest kártya, amivel az idei év végéig rendkívül kedvező áron tudunk foglalni akár olyan szállodákba is, mint a Sofitel vagy a Danubius Hotel Helia. A kártya kiváltásával ráadásul ingyenes a tömegközlekedés, a hop-on hop-off szolgáltatás, illetve számos programlehetőség is. A kártyabirtokosok 2 főre, 2 éjszakára 60 ezer forintért foglalhatnak szállást 5 csillagos szállodában, 3 csillagosban pedig 24 ezer forintért kapják meg ugyanezt.

Féláron szállhatunk meg, kevesebb a sorbaállás Budapesten

„Az árak csökkenése elindult, különböző programokon keresztül számos kedvezmény elérhető. Ma egy budapesti városnézés összességében kevesebb anyagi ráfordítással jár, mint egy balatoni kikapcsolódás” – mondta Belán Miklós, az Everguest alapítója, a cég a belföldi vendégek megnyeréséről rendezett webinarja kapcsán.

A programon mások mellett Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke és Bogár Zoltán, a Danubius Zrt. Központi üzletfejlesztési igazgatója is tanácsaival segítette a turizmus és a szállodaipar hazai szereplőit.

A budapesti szálláshelyek árai az eddigi nyarakhoz képest jelenleg kevesebb mint féláron vannak. Rengeteg magyar vendég van a városban ahhoz képest amennyi korábban volt, főleg párok és családok. A budapesti szállodások közül már sokan elfogadják a SZÉP-kártyát és megjelentek a szallas.hu-n is, ami eddig főleg a vidéki szálláshelyeken volt jellemző

– nyilatkozta Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

Belán Miklós úgy véli, a probléma nem az árakkal van, sokkal inkább a belföldi utazási szokásokba kellene most jobban beilleszteni a főváros látogatását.

„A belföldi utazások átlagos időtartama a Balatoni régión kívül 2-3 nap. Budapest ugyanakkor számos rendkívüli látványossággal rendelkezik, szinte lehetetlen 3 nap alatt megismerni a várost. Most, hogy nincs sok külföldi turista, számos múzeum, épület és turisztikai attrakció sokkal kedvezményesebben és kevesebb sorbaállással érhető el” – fogalmazott a turisztikai szakember.

A szállodáknak is van még min dolgozniuk

Az Everguest azon dolgozik, hogy Budapest a belföldi vendégek számára is vonzó célpont legyen, ezért a cég webinarján alaposan kielemezték a szállodaipar helyzetét is. Mivel a budapesti hotelek eddig főként a külföldi közönséget célozták meg, számos dolgon kell most változtatniuk.

„Míg korábban a külföldi turisták, amikor szállást kerestek, akkor már eleve adott volt, hogy Budapestre jönnek, most a belföldi vendégeket arról is meg kell győzni, hogy itthon töltött kikapcsolódásuk helyszínéül a fővárost válasszák. Így központba került a budapesti kommunikációban a desztináció kiemelése. A magyar nyelvű, weboldalba épített foglalói motor és árkalkulációs lehetőség sokat dob a potenciális vendégek bizalmán. Emellett a fővárosi szállodáknak frissíteniük kell a weboldalukat, az online felületeiket naprakészen kell tartaniuk és új csomagajánlatokkal kell előrukkolniuk. Egyes esetekben még magyar nyelvre is le kell fordítaniuk a teljes tartalmat” – mondta Belán Miklós.

A balatoni régió hasít

A külföldi nyaralások helyett hatalmas tömegek döntenek idén a belföldi pihenés mellett, ami meglátszik a vidéki szállodák foglaltsági adatain.

A vidéki szállodák jelentős része emellett sokkal nagyobb belföldi vendégkörrel is rendelkezik,

így őket kevésbé viseli meg ez az időszak.

„A balatoni régió hasít, nagyobb töltöttség és áremelkedés jellemzi az ottani szállodákat. Az ország többi pontjában változó a helyzet, azok a szállodák, amik kifejezetten céges rendezvényekre, vagy a környékbeli országok turistáira voltak berendezkedve kihívások elé néznek a következő időszakban. Visegrádon is eltérő a helyzet, de a Royal Club Hotel például valószínűleg erősebb nyarat zár, mint tavaly” – tette hozzá Belán Miklós.