Kampányba fogtak a kiürült budapesti hotelek

Közös kampányt indított a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ). Az üresen álló budapesti szállodák ablakaiban sötétedés után a 4U! üzenetet jelenítik meg. A For You!, vagyis az Érted! Értetek! feliratot a szobák fényei adják ki. Budapest ezzel az apró és mindenki számára érthető gesztussal próbál szolidáris lenni a világ többi városával, ahol hasonló gondokat eredményez a koronavírus okozta válság – számol be a Forbes.

A nemzetközi #Light4Eachother, #Light4U kampánytól a kezdeményezők azt várják, hogy más városok is átveszik az üzenetet és tovább terjed a közösségi médiában az akció.

A fényüzenethez eddig a következő budapesti szállodák csatlakoztak:

Budapest Marriott Hotel

Intercontinental Budapest

Sofitel Budapest Chain Bridge

Hilton Budapest

Kempinski Hotel Corvinus

Ritz Carlton Budapest

Hotel Moments Budapest

Four Seasons Hotel Gresham Palace

Hotel Clark Budapest

Mercure Budapest Korona

Corinthia Hotel Budapest

Danubius Hotel Budapest (Körszálló)

A Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége várja a további csatlakozókat. A kezdeményezők arra kérik a résztvevőket és mindenkit, aki így fejezné ki a szolidaritását, hogy a csatolt, vagy akár a saját fotókat a #Light4Eachother, #Light4U üzenettel osszák meg a közösségi médiában.