Különleges szállások a világ körül

Az uta­zás­ egyik fontos része a jó­ szállás, de van, amikor­ maga a szállás az úti cél: ilyen hoteleket gyűjtött össze a Culture Trip oldal. Bár számos egzotikus hely is szerepel a listán, jó néhány Európában található.

A különleges szállások listája Jordániával kezdődik: Dél-Jordániában található a Wadi Rum Night Luxury Camp. Ahogy a nevéből is kiderül, egy luxuskempingről van szó. Nem kevesebbet ígér az oldal, mint hogy a legfényűzőbb élményben lehet része annak, aki itt tölti a nyaralását.

A buborékot formázó sátrakban minden luxuskörülmény adott, a sziklák és homokdűnék között eltöltendő éjszakáért a szállásfoglaló oldalakon nagyjából 30-40 ezer forintnak megfelelő összeget kell fizetni.

Tériszonyosoknak nem ajánlott, de igazán különleges élményt kínál Amszterdamban a Crane Hotel Faralda. A három ötcsillagos lakosztály, amelyeket a várost átszelő IJ folyó partján álló daru tornyában alakítottak ki, szintén kielégít minden luxusigényt, mindegyik két­szintes, sőt, a daru tetején még egy feszített víztükrű medence is helyet kapott. Az igazán egyedi ötletet számos díjjal jutalmazták, többek között 2015-ben három European Hospitality díjat is nyert: az innovációért, a technológia legjobb felhasználásáért, és az év hotelszolgáltatója díjat is megkapta.

A Faraldát számos cég is kibérli rendezvényei számára. Az árak 525 fontnál kezdődnek (185 ezer forint), a legdrágább lakosztályért pedig csaknem 1200 fontot (423 ezer forint) kell fizetni egy éjszakára.

Fák tetejére épített bungalókból gyönyörködhet a sarki fényben az, aki a finn Arctic TreeHouse Hotelben tölti az éjszakáját, az árak 230 és 570 euró (75 ezer és 185 ezer forint) között változnak.

